Börsenstart Europa - 07.11. - FTSE Athex 20 stark +2,07 %

Der MDAX steht bei 29.204,88 PKT und gewinnt bisher +0,87 %. Top-Werte: KRONES +5,91 %, HENSOLDT +3,93 %, Wacker Chemie +2,79 % Flop-Werte: AIXTRON -3,27 %, Delivery Hero -2,95 %, TeamViewer -2,35 %

Der DAX steht aktuell (09:59:48) bei 23.741,93 PKT und fällt um -0,01 %. Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +2,38 %, Commerzbank +1,92 %, BMW +1,78 % Flop-Werte: Zalando -4,52 %, Scout24 -4,32 %, SAP -1,29 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.511,00 PKT und steigt um +0,03 %.

Top-Werte: HENSOLDT +3,93 %, SUESS MicroTec +2,02 %, SILTRONIC AG +1,84 %

Flop-Werte: Evotec -3,82 %, AIXTRON -3,27 %, TeamViewer -2,35 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.613,96 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +2,38 %, BMW +1,78 %, Hermes International +1,44 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -3,98 %, AXA -1,46 %, SAP -1,29 %

Der ATX steht aktuell (09:59:51) bei 4.806,04 PKT und steigt um +0,75 %.

Top-Werte: voestalpine +5,15 %, Erste Group Bank +1,38 %, Raiffeisen Bank International +1,20 %

Flop-Werte: Lenzing -1,62 %, Wienerberger -1,30 %, EVN -0,75 %

Der SMI steht bei 12.296,89 PKT und verliert bisher -0,02 %.

Top-Werte: Logitech International +0,87 %, Partners Group Holding +0,76 %, Swisscom +0,35 %

Flop-Werte: Alcon -1,12 %, Kuehne + Nagel International -0,68 %, Swiss Re -0,67 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.964,06 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: ArcelorMittal +3,24 %, Euronext +2,78 %, LEGRAND +1,47 %

Flop-Werte: Bureau Veritas -1,48 %, AXA -1,46 %, Edenred Bearer and /or registered shares -1,25 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:52:24) bei 2.742,65 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,48 %, SKF (B) +0,67 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,65 %

Flop-Werte: Skanska (B) -1,56 %, Securitas Shs(B) -0,82 %, Alfa Laval -0,75 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.940,00 PKT und steigt um +2,07 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,05 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,96 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,96 %

Flop-Werte: Viohalco -1,24 %, Piraeus Port Authority -0,70 %, Public Power -0,50 %