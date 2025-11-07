Aixtron geben nach - starkes Kursplus aber auf Wochensicht

Am Freitag nun senkten die Analysten von Van Lanschot Kempen ihr Kursziel für die Papiere des Maschinenbauers für Computerchip-Hersteller von 17 auf 15 Euro und stuften die Papiere nach dem starken Lauf von "Buy" auf "Sell" ab.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron haben am Freitag mit einem Minus von 3,8 Prozent auf 16,88 Euro nach starkem Lauf weiter korrigiert. Am Donnerstag war der Kurs bis auf 18,80 Euro gestiegen, was einem Kursplus von rund 40 Prozent binnen 5 Handelstagen entsprochen hatte. Bereits dann hatten Anleger erst einmal Kasse gemacht.

Empfehlungen von Analysten und Lobeshymnen einer Investmentfirma hatten Aixtron seit rund einer Woche haussieren lassen. Im Fokus stand dabei vor allem das langfristige Geschäftspotenzial durch neue Energiearchitekturen für stromhungrige KI-Rechenzentren. Für diese braucht es Elektronikchips, die mit Anlagen von Aixtron hergestellt werden.

Bis das Geschäft mit solchen Maschinen anzieht, könnte es aber noch etwas dauern. Experten sehen 2026 eher als Übergangsjahr für den MDax -Konzern./mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 29.205 auf Ariva Indikation (07. November 2025, 09:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +29,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,03 %. Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,91 Mrd.. AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -22,80 %/+18,76 % bedeutet.



