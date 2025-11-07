    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    AKTIE IM FOKUS

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aixtron geben nach - starkes Kursplus aber auf Wochensicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron-Aktien fallen um 3,8% auf 16,88 Euro.
    • Analysten senken Kursziel von 17 auf 15 Euro.
    • Langfristiges Potenzial durch KI-Rechenzentren.
    AKTIE IM FOKUS - Aixtron geben nach - starkes Kursplus aber auf Wochensicht
    Foto: AIXTRON

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron haben am Freitag mit einem Minus von 3,8 Prozent auf 16,88 Euro nach starkem Lauf weiter korrigiert. Am Donnerstag war der Kurs bis auf 18,80 Euro gestiegen, was einem Kursplus von rund 40 Prozent binnen 5 Handelstagen entsprochen hatte. Bereits dann hatten Anleger erst einmal Kasse gemacht.

    Am Freitag nun senkten die Analysten von Van Lanschot Kempen ihr Kursziel für die Papiere des Maschinenbauers für Computerchip-Hersteller von 17 auf 15 Euro und stuften die Papiere nach dem starken Lauf von "Buy" auf "Sell" ab.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    31.064,40€
    Basispreis
    2,27
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.259,65€
    Basispreis
    1,75
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Empfehlungen von Analysten und Lobeshymnen einer Investmentfirma hatten Aixtron seit rund einer Woche haussieren lassen. Im Fokus stand dabei vor allem das langfristige Geschäftspotenzial durch neue Energiearchitekturen für stromhungrige KI-Rechenzentren. Für diese braucht es Elektronikchips, die mit Anlagen von Aixtron hergestellt werden.

    Bis das Geschäft mit solchen Maschinen anzieht, könnte es aber noch etwas dauern. Experten sehen 2026 eher als Übergangsjahr für den MDax -Konzern./mis/jha/

    AIXTRON

    -3,52 %
    +29,45 %
    +16,03 %
    +33,83 %
    +23,53 %
    -32,30 %
    +69,89 %
    +182,55 %
    +176,97 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 29.205 auf Ariva Indikation (07. November 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +29,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,91 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -22,80 %/+18,76 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Aixtron geben nach - starkes Kursplus aber auf Wochensicht Die Aktien von Aixtron haben am Freitag mit einem Minus von 3,8 Prozent auf 16,88 Euro nach starkem Lauf weiter korrigiert. Am Donnerstag war der Kurs bis auf 18,80 Euro gestiegen, was einem Kursplus von rund 40 Prozent binnen 5 Handelstagen …