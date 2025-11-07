Zalando korrigieren wieder - Ergebnisdynamik schwer zu greifen

Zalando sind mit minus 28 Prozent drittschwächster Dax-Wert im laufenden Jahr./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 23.742 auf Ariva Indikation (07. November 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -1,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,15 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +32,93 %/+122,98 % bedeutet.