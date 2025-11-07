WARBURG RESEARCH stuft Hensoldt auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Hold" belassen. Christian Cohrs sieht bei dem Rüstungselektronik-Spezialisten gute Gewinnfortschritte sowie eine gute Cashflow-Entwicklung. Größere Überraschungen gebe es aber nicht, schrieb er am Freitag. Der anstehende Kapitalmarkttag habe mehr Bedeutung./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,13 % und einem Kurs von 90,70EUR auf Tradegate (07. November 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



