    IAG nach Quartalszahlen unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • IAG-Aktien fallen um 6,7% nach Q3-Zahlen.
    • Enttäuschende Ergebnisse belasten Luftfahrtbranche.
    • Umsatz und Gewinn über Vorjahresniveau, Strategie wirkt.
    AKTIE IM FOKUS - IAG nach Quartalszahlen unter Druck
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der International Airlines Group sind am Freitag unter Druck geraten. Nach der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal fiel der Kurs um 6,7 Prozent. Der moderate Aufwärtstrend der vergangenen Wochen riss damit zunächst ab.

    Mit IAG enttäuschte ein weiteres Unternehmen aus der europäischen Luftgesellschaftsbranche, nachdem am Vortag bereits Air France-KLM nach der Vorlage aktuelle Geschäftszahlen eingebrochen waren. Lufthansa gaben angesichts der Vorgaben am Freitag um rund ein halbes Prozent nach.

    Die Analysten von Bernstein Research sprachen von Zahlen, die leicht unter den Erwartungen gelegen hätten. Die starke Kursreaktion begründete Analyst Aarin Chiekrie vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown mit den hohen Erwartungen des Marktes. Daher gelte es, das Quartal in das größere Bild einzuordnen. Und hier sehe es durchaus gut aus. Umsatz und Gewinn je Aktie lägen deutlich über dem Niveau vor einem Jahr und zeigten damit, dass die Strategie der IAG funktioniere.

    Bei der größten Gesellschaft des Konzerns, der British Airways, seien operativer Gewinn und Nachfrage weiterhin robust. Dies gelte besonders für das Premium-Segment. Die Bewertung der Aktie erscheine angesichts Marktstellung, Bilanzstärke, Aktionärspolitik und zahlreichen Wachstumstreibern günstig./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 7,434 auf Tradegate (07. November 2025, 10:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +0,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,81 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7778EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -31,92 %/+22,55 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
