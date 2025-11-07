IAG nach Quartalszahlen unter Druck

Mit IAG enttäuschte ein weiteres Unternehmen aus der europäischen Luftgesellschaftsbranche, nachdem am Vortag bereits Air France-KLM nach der Vorlage aktuelle Geschäftszahlen eingebrochen waren. Lufthansa gaben angesichts der Vorgaben am Freitag um rund ein halbes Prozent nach.

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der International Airlines Group sind am Freitag unter Druck geraten. Nach der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal fiel der Kurs um 6,7 Prozent. Der moderate Aufwärtstrend der vergangenen Wochen riss damit zunächst ab.

Die Analysten von Bernstein Research sprachen von Zahlen, die leicht unter den Erwartungen gelegen hätten. Die starke Kursreaktion begründete Analyst Aarin Chiekrie vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown mit den hohen Erwartungen des Marktes. Daher gelte es, das Quartal in das größere Bild einzuordnen. Und hier sehe es durchaus gut aus. Umsatz und Gewinn je Aktie lägen deutlich über dem Niveau vor einem Jahr und zeigten damit, dass die Strategie der IAG funktioniere.

Bei der größten Gesellschaft des Konzerns, der British Airways, seien operativer Gewinn und Nachfrage weiterhin robust. Dies gelte besonders für das Premium-Segment. Die Bewertung der Aktie erscheine angesichts Marktstellung, Bilanzstärke, Aktionärspolitik und zahlreichen Wachstumstreibern günstig./mf/mis

