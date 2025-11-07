KfW zeichnet herausragende Gründerinnen und Gründer mit dem KfW Award Gründen aus

Frankfurt am Main (ots) -



- 16 Landessiege und ein Bundessieg verliehen

- Bundessieg geht an Qdrant Solutions GmbH aus Berlin

- Sonderpreis erhält Schreinerei Hodapp aus Saarbrücken

- KfW Capital Award in den Kategorien Best Female Investor, Best Impact Investor

und VC Game Changer



Zum 28. Mal hat die KfW mit dem "KfW Award Gründen" herausragende Start-ups aus

ganz Deutschland ausgezeichnet. Bei der gestrigen feierlichen Preisverleihung in

Berlin wurden die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger bekannt gegeben.





Den Landessieg und ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro erhielt je ein

Unternehmen aus jedem Bundesland.



"Mit dem KfW Award Gründen würdigen wir Gründerinnen und Gründer, die mit

kreativen Ideen, großem Engagement und einer klaren Vision innovative Wege

beschreiten und so wichtige Impulse für Wirtschaft und Gesellschaft setzen.

Herzlichen Glückwunsch an die diesjährig ausgezeichneten Gründerteams. Mit dem

Award machen wir ihre herausragenden Projekte sichtbar und fördern

Unternehmergeist sowie eine lebendige Gründungslandschaft in Deutschland", sagt

der Vorstandsvorsitzende der KfW, Stefan Wintels.



Gleichzeitig konkurrierten die 16 Landessieger um den Bundessieg im Wettbewerb.

Den Bundessieg und das damit einhergehende Preisgeld von 10.000 Euro sicherte

sich Qdrant Solutions GmbH aus Berlin. Das Unternehmen überzeugte mit einer

Open-Source-Vektordatenbank, die unstrukturierte Daten kontextbasiert

verarbeitet und damit eine Schlüsseltechnologie für präzisere KI-Suchen und

intelligentere Anwendungen bietet.



In diesem Jahr ging der Sonderpreis "Nachfolge" und das Preisgeld von 5.000 Euro

an die Schreinerei Hodapp aus Saarbrücken. Das Traditionsunternehmen fertigt

individuelle Küchen, Möbel und Innenausbauten für Privat- und Gewerbekundinnen

und Kunden an. Unter der Leitung von Hannes Seidel meisterte Hodapp den

erfolgreichen Generationenwechsel ins digitale Zeitalter mit digitaler Planung,

teilautomatisierter Fertigung und nachhaltiger Produktion.



Im Rahmen der Veranstaltung wurden zudem die KfW Capital Awards verliehen: In

der Kategorie Best Female Investor überzeugte Dr. Carolin Gabor (caesar.), in

der Kategorie Best Impact Investor erhielt Miki Yokoyama mit Aurum Impact die

Ehrung. Der Sonderpreis für den VC Game Changer ging an Prof. Dr. Helmut

Schönenberger, CEO von UnternehmerTUM und Vice President Entrepreneurship an der

Technischen Universität München (weitere Informationen unter

http://www.kfw-capital.de ).



Die Landessieger des KfW Award Gründen in der Übersicht:



Baden-Württemberg: hTRIUS GmbH



Bayern: Reverion GmbH



Berlin: Qdrant Solutions GmbH



Brandenburg: CanChip GmbH



Bremen: Flucto GmbH



Hamburg: MonsterShack UG (haftungsbeschränkt)



Hessen: dianovi GmbH



Mecklenb.-Vorp.: HALM GmbH



Niedersachsen: Nature Robots GmbH



Nordrhein-Westf.: bandOlution André Vois



Rheinland-Pfalz: ODeCon engineering GmbH



Saarland: Hezo Sports GmbH



Sachsen: HolyPoly GmbH



Sachsen-Anhalt: ECOMENT GmbH



Schleswig-H.: encentive GmbH



Thüringen: migohead Flora Mirzoyan & Roman Golovkov GbR



Alle Landessieger sind außerdem für den Publikumspreis nominiert. Bis

einschließlich Sonntag, den 30.11.2025, kann unter

https://www.fuer-gruender.de/kfw-award-gruenden-publikumspreis für den

Publikumssieg abgestimmt werden.



n-tv berichtet in seinem Startup Magazin am 7. November um 18.40 Uhr über die

Preisverleihung. Alle Siegerinnen und Sieger werden zusätzlich von einer

PR-Agentur bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.



Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgte durch eine erfahrene

Jury. Diese bewertete insbesondere Innovationsgrad, Kreativität sowie die

gesellschaftliche und ökologische Verantwortung der Geschäftsideen.



Weitere Informationen zu den Preisträgerinnen und Preisträgern 2025 sowie Fotos

finden Sie unter http://www.kfw.de/award oder KfW Award Gründen 2025 - PEPERONI

(https://www.peperoni.berlin/kfw/)



