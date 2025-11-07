    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    KfW zeichnet herausragende Gründerinnen und Gründer mit dem KfW Award Gründen aus

    Frankfurt am Main (ots) -

    - 16 Landessiege und ein Bundessieg verliehen
    - Bundessieg geht an Qdrant Solutions GmbH aus Berlin
    - Sonderpreis erhält Schreinerei Hodapp aus Saarbrücken
    - KfW Capital Award in den Kategorien Best Female Investor, Best Impact Investor
    und VC Game Changer

    Zum 28. Mal hat die KfW mit dem "KfW Award Gründen" herausragende Start-ups aus
    ganz Deutschland ausgezeichnet. Bei der gestrigen feierlichen Preisverleihung in
    Berlin wurden die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger bekannt gegeben.

    Den Landessieg und ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro erhielt je ein
    Unternehmen aus jedem Bundesland.

    "Mit dem KfW Award Gründen würdigen wir Gründerinnen und Gründer, die mit
    kreativen Ideen, großem Engagement und einer klaren Vision innovative Wege
    beschreiten und so wichtige Impulse für Wirtschaft und Gesellschaft setzen.
    Herzlichen Glückwunsch an die diesjährig ausgezeichneten Gründerteams. Mit dem
    Award machen wir ihre herausragenden Projekte sichtbar und fördern
    Unternehmergeist sowie eine lebendige Gründungslandschaft in Deutschland", sagt
    der Vorstandsvorsitzende der KfW, Stefan Wintels.

    Gleichzeitig konkurrierten die 16 Landessieger um den Bundessieg im Wettbewerb.
    Den Bundessieg und das damit einhergehende Preisgeld von 10.000 Euro sicherte
    sich Qdrant Solutions GmbH aus Berlin. Das Unternehmen überzeugte mit einer
    Open-Source-Vektordatenbank, die unstrukturierte Daten kontextbasiert
    verarbeitet und damit eine Schlüsseltechnologie für präzisere KI-Suchen und
    intelligentere Anwendungen bietet.

    In diesem Jahr ging der Sonderpreis "Nachfolge" und das Preisgeld von 5.000 Euro
    an die Schreinerei Hodapp aus Saarbrücken. Das Traditionsunternehmen fertigt
    individuelle Küchen, Möbel und Innenausbauten für Privat- und Gewerbekundinnen
    und Kunden an. Unter der Leitung von Hannes Seidel meisterte Hodapp den
    erfolgreichen Generationenwechsel ins digitale Zeitalter mit digitaler Planung,
    teilautomatisierter Fertigung und nachhaltiger Produktion.

    Im Rahmen der Veranstaltung wurden zudem die KfW Capital Awards verliehen: In
    der Kategorie Best Female Investor überzeugte Dr. Carolin Gabor (caesar.), in
    der Kategorie Best Impact Investor erhielt Miki Yokoyama mit Aurum Impact die
    Ehrung. Der Sonderpreis für den VC Game Changer ging an Prof. Dr. Helmut
    Schönenberger, CEO von UnternehmerTUM und Vice President Entrepreneurship an der
    Technischen Universität München (weitere Informationen unter
    http://www.kfw-capital.de ).

    Die Landessieger des KfW Award Gründen in der Übersicht:

    Baden-Württemberg: hTRIUS GmbH

    Bayern: Reverion GmbH

    Berlin: Qdrant Solutions GmbH

    Brandenburg: CanChip GmbH

    Bremen: Flucto GmbH

    Hamburg: MonsterShack UG (haftungsbeschränkt)

    Hessen: dianovi GmbH

    Mecklenb.-Vorp.: HALM GmbH

    Niedersachsen: Nature Robots GmbH

    Nordrhein-Westf.: bandOlution André Vois

    Rheinland-Pfalz: ODeCon engineering GmbH

    Saarland: Hezo Sports GmbH

    Sachsen: HolyPoly GmbH

    Sachsen-Anhalt: ECOMENT GmbH

    Schleswig-H.: encentive GmbH

    Thüringen: migohead Flora Mirzoyan & Roman Golovkov GbR

    Alle Landessieger sind außerdem für den Publikumspreis nominiert. Bis
    einschließlich Sonntag, den 30.11.2025, kann unter
    https://www.fuer-gruender.de/kfw-award-gruenden-publikumspreis für den
    Publikumssieg abgestimmt werden.

    n-tv berichtet in seinem Startup Magazin am 7. November um 18.40 Uhr über die
    Preisverleihung. Alle Siegerinnen und Sieger werden zusätzlich von einer
    PR-Agentur bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.

    Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgte durch eine erfahrene
    Jury. Diese bewertete insbesondere Innovationsgrad, Kreativität sowie die
    gesellschaftliche und ökologische Verantwortung der Geschäftsideen.

    Weitere Informationen zu den Preisträgerinnen und Preisträgern 2025 sowie Fotos
    finden Sie unter http://www.kfw.de/award oder KfW Award Gründen 2025 - PEPERONI
    (https://www.peperoni.berlin/kfw/)

    Pressekontakt KfW Award Gründen:

    Daniela Bäumler, KfW Award Gründen c/o Peperoni Kommunikationsagentur für
    gesellschaftlichen Wandel GmbH, Friedrichstraße 23A, 10969 Berlin, Tel. 030 25
    77 17-96, mailto:kfw_award@peperoni.berlin

    Pressekontakt KfW Capital Award:

    Sonja Höpfner, KfW Capital, Bockenheimer Landstraße 98-100, 60323 Frankfurt am
    Main, Tel. 069-7431 4306, mailto:sonja.hoepfner@kfw.de

    Pressekontakt:

    KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
    Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Karina Schmalz
    Tel. +49 69 7431 42634
    E-Mail: mailto:karina.schmalz@kfw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6153306
    OTS: KfW




