KfW zeichnet herausragende Gründerinnen und Gründer mit dem KfW Award Gründen aus
- 16 Landessiege und ein Bundessieg verliehen
- Bundessieg geht an Qdrant Solutions GmbH aus Berlin
- Sonderpreis erhält Schreinerei Hodapp aus Saarbrücken
- KfW Capital Award in den Kategorien Best Female Investor, Best Impact Investor
und VC Game Changer
Zum 28. Mal hat die KfW mit dem "KfW Award Gründen" herausragende Start-ups aus
ganz Deutschland ausgezeichnet. Bei der gestrigen feierlichen Preisverleihung in
Berlin wurden die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger bekannt gegeben.
Den Landessieg und ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro erhielt je ein
Unternehmen aus jedem Bundesland.
"Mit dem KfW Award Gründen würdigen wir Gründerinnen und Gründer, die mit
kreativen Ideen, großem Engagement und einer klaren Vision innovative Wege
beschreiten und so wichtige Impulse für Wirtschaft und Gesellschaft setzen.
Herzlichen Glückwunsch an die diesjährig ausgezeichneten Gründerteams. Mit dem
Award machen wir ihre herausragenden Projekte sichtbar und fördern
Unternehmergeist sowie eine lebendige Gründungslandschaft in Deutschland", sagt
der Vorstandsvorsitzende der KfW, Stefan Wintels.
Gleichzeitig konkurrierten die 16 Landessieger um den Bundessieg im Wettbewerb.
Den Bundessieg und das damit einhergehende Preisgeld von 10.000 Euro sicherte
sich Qdrant Solutions GmbH aus Berlin. Das Unternehmen überzeugte mit einer
Open-Source-Vektordatenbank, die unstrukturierte Daten kontextbasiert
verarbeitet und damit eine Schlüsseltechnologie für präzisere KI-Suchen und
intelligentere Anwendungen bietet.
In diesem Jahr ging der Sonderpreis "Nachfolge" und das Preisgeld von 5.000 Euro
an die Schreinerei Hodapp aus Saarbrücken. Das Traditionsunternehmen fertigt
individuelle Küchen, Möbel und Innenausbauten für Privat- und Gewerbekundinnen
und Kunden an. Unter der Leitung von Hannes Seidel meisterte Hodapp den
erfolgreichen Generationenwechsel ins digitale Zeitalter mit digitaler Planung,
teilautomatisierter Fertigung und nachhaltiger Produktion.
Im Rahmen der Veranstaltung wurden zudem die KfW Capital Awards verliehen: In
der Kategorie Best Female Investor überzeugte Dr. Carolin Gabor (caesar.), in
der Kategorie Best Impact Investor erhielt Miki Yokoyama mit Aurum Impact die
Ehrung. Der Sonderpreis für den VC Game Changer ging an Prof. Dr. Helmut
Schönenberger, CEO von UnternehmerTUM und Vice President Entrepreneurship an der
Technischen Universität München (weitere Informationen unter
http://www.kfw-capital.de ).
Die Landessieger des KfW Award Gründen in der Übersicht:
Baden-Württemberg: hTRIUS GmbH
Bayern: Reverion GmbH
Berlin: Qdrant Solutions GmbH
Brandenburg: CanChip GmbH
Bremen: Flucto GmbH
Hamburg: MonsterShack UG (haftungsbeschränkt)
Hessen: dianovi GmbH
Mecklenb.-Vorp.: HALM GmbH
Niedersachsen: Nature Robots GmbH
Nordrhein-Westf.: bandOlution André Vois
Rheinland-Pfalz: ODeCon engineering GmbH
Saarland: Hezo Sports GmbH
Sachsen: HolyPoly GmbH
Sachsen-Anhalt: ECOMENT GmbH
Schleswig-H.: encentive GmbH
Thüringen: migohead Flora Mirzoyan & Roman Golovkov GbR
Alle Landessieger sind außerdem für den Publikumspreis nominiert. Bis
einschließlich Sonntag, den 30.11.2025, kann unter
https://www.fuer-gruender.de/kfw-award-gruenden-publikumspreis für den
Publikumssieg abgestimmt werden.
n-tv berichtet in seinem Startup Magazin am 7. November um 18.40 Uhr über die
Preisverleihung. Alle Siegerinnen und Sieger werden zusätzlich von einer
PR-Agentur bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.
Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgte durch eine erfahrene
Jury. Diese bewertete insbesondere Innovationsgrad, Kreativität sowie die
gesellschaftliche und ökologische Verantwortung der Geschäftsideen.
Weitere Informationen zu den Preisträgerinnen und Preisträgern 2025 sowie Fotos
finden Sie unter http://www.kfw.de/award oder KfW Award Gründen 2025 - PEPERONI
(https://www.peperoni.berlin/kfw/)
Pressekontakt KfW Award Gründen:
Daniela Bäumler, KfW Award Gründen c/o Peperoni Kommunikationsagentur für
gesellschaftlichen Wandel GmbH, Friedrichstraße 23A, 10969 Berlin, Tel. 030 25
77 17-96, mailto:kfw_award@peperoni.berlin
Pressekontakt KfW Capital Award:
Sonja Höpfner, KfW Capital, Bockenheimer Landstraße 98-100, 60323 Frankfurt am
Main, Tel. 069-7431 4306, mailto:sonja.hoepfner@kfw.de
Pressekontakt:
KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Karina Schmalz
Tel. +49 69 7431 42634
E-Mail: mailto:karina.schmalz@kfw.de
