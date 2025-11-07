    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    Studie Welthandel

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zölle haben sich seit 2024 fast verdoppelt - Lieferketten im Umbruch

    Hamburg (ots) -

    - Das durch Protektionismus betroffene Handelsvolumen hat sich seit 2024 fast
    verdreifacht, vor allem aufgrund der neu eingeführten Zölle (2024: 179, bis
    Oktober 2025: 309)
    - Handelsbeschränkungen betreffen fast 20 % der weltweiten Importe und Waren im
    Wert von schätzungsweise 2,7 Billionen US-Dollar
    - Deutschland: Ein Viertel der deutschen Ausfuhren ist von Zöllen betroffen,
    2023 waren es nur 2 %
    - "Friendshoring" immer wichtiger: Handel zunehmend zwischen politisch ähnlich
    ausgerichteten Volkswirtschaften sowie stärker regional
    - Klimawandel neben politischen Risiken größte Gefahr für maritime Drehkreuze
    - Handelsdrehkreuze der Zukunft: Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam und
    Malaysia haben Nase vorn

    Die weltweiten Lieferketten haben sich in den vergangenen Jahren stark
    verändert. Der Welthandel befindet sich in einem anhaltenden Umbruch, getrieben
    durch Geopolitik, Protektionismus und den Auswirkungen des Klimawandels. In
    seiner neuesten Studie analysiert der weltweit führende Kreditversicherer
    Allianz Trade die Einflussfaktoren sowie Chancen und Risiken für Lieferketten,
    Handelsdrehkreuze und Transportwege.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE!
    Long
    329,69€
    Basispreis
    2,23
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    375,50€
    Basispreis
    2,62
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Die Lieferketten von Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren
    nachhaltig verändert: Resilienz kommt inzwischen vor Effizienz", sagt Dr. Jasmin
    Gröschl, Senior Volkswirtin bei Allianz Trade. "Unternehmen haben auf die harte
    Tour gelernt, dass Waren besser später als gar nicht ankommen; längere
    Transportwege sind inzwischen häufig das kleinere Übel."

    Der Handel zwischen geopolitisch ähnlich ausgerichteten Volkswirtschaften
    gewinnt im Kontext des Handelskriegs, zunehmender Spannungen und wachsenden
    Protektionismus an Bedeutung.

    "Die politische Ausrichtung spielt im Welthandel inzwischen eine sehr große
    Rolle", sagt Gröschl. "Steigt die geopolitischen Distanz[1] um 10 % , führt dies
    zu einem Rückgang des bilateralen Handels um etwa -2 %. Das bedeutet auch:
    Lieferketten müssen sich anpassen."

    Diese geopolitische Fragmentierung des Welthandels fällt mit einem
    Wiederaufleben des Protektionismus zusammen.

    Protektionismus auf Höhenflug: betroffenes Handelsvolumen fast verdreifacht

    "Allein im vergangenen Jahr hat sich das durch Handelsbeschränkungen betroffene
    Handelsvolumen fast verdreifacht und betrifft Waren im Wert von schätzungsweise
    2,7 Billionen US-Dollar. Das sind fast 20 % der weltweiten Importe", sagt
    Gröschl. "Haupttreiber sind vor allem neu eingeführte Importzölle. Bis Mitte
    Oktober wurden 309 neue Zölle eingeführt, das sind fast doppelt so viele wie im
    Gesamtjahr 2024. Dies fördert zunehmendes Friendshoring und Regionalisierung."
    Seite 1 von 5 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Studie Welthandel Zölle haben sich seit 2024 fast verdoppelt - Lieferketten im Umbruch - Das durch Protektionismus betroffene Handelsvolumen hat sich seit 2024 fast verdreifacht, vor allem aufgrund der neu eingeführten Zölle (2024: 179, bis Oktober 2025: 309) - Handelsbeschränkungen betreffen fast 20 % der weltweiten Importe und …