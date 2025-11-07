Studie Welthandel
Zölle haben sich seit 2024 fast verdoppelt - Lieferketten im Umbruch
Hamburg (ots) -
- Das durch Protektionismus betroffene Handelsvolumen hat sich seit 2024 fast
verdreifacht, vor allem aufgrund der neu eingeführten Zölle (2024: 179, bis
Oktober 2025: 309)
- Handelsbeschränkungen betreffen fast 20 % der weltweiten Importe und Waren im
Wert von schätzungsweise 2,7 Billionen US-Dollar
- Deutschland: Ein Viertel der deutschen Ausfuhren ist von Zöllen betroffen,
2023 waren es nur 2 %
- "Friendshoring" immer wichtiger: Handel zunehmend zwischen politisch ähnlich
ausgerichteten Volkswirtschaften sowie stärker regional
- Klimawandel neben politischen Risiken größte Gefahr für maritime Drehkreuze
- Handelsdrehkreuze der Zukunft: Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam und
Malaysia haben Nase vorn
Die weltweiten Lieferketten haben sich in den vergangenen Jahren stark
verändert. Der Welthandel befindet sich in einem anhaltenden Umbruch, getrieben
durch Geopolitik, Protektionismus und den Auswirkungen des Klimawandels. In
seiner neuesten Studie analysiert der weltweit führende Kreditversicherer
Allianz Trade die Einflussfaktoren sowie Chancen und Risiken für Lieferketten,
Handelsdrehkreuze und Transportwege.
