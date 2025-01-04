Exporte im September 2025
+1,4 % zum August 2025
WIESBADEN (ots) - Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren),
September 2025
131,1 Milliarden Euro
+1,4 % zum Vormonat
+2,0 % zum Vorjahresmonat
September 2025
131,1 Milliarden Euro
+1,4 % zum Vormonat
+2,0 % zum Vorjahresmonat
Importe (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren), September 2025
115,9 Milliarden Euro
+3,1 % zum Vormonat
+4,8 % zum Vorjahresmonat
Außenhandelsbilanz (kalender- und saisonbereinigt), September 2025
15,3 Milliarden Euro
Im September 2025 sind die deutschen Exporte gegenüber August 2025 kalender- und
saisonbereinigt um 1,4 % und die Importe um 3,1 % gestiegen. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat September 2024 nahmen die Exporte um 2,0 % und die Importe um 4,8
% zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse
weiter mitteilt.
Im September 2025 wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 131,1
Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 115,9
Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schloss
damit im September 2025 mit einem Überschuss von 15,3 Milliarden Euro ab. Im
August 2025 hatte der kalender- und saisonbereinigte Saldo der
Außenhandelsstatistik +16,9 Milliarden Euro betragen. Im September 2024 hatte er
bei +18,0 Milliarden Euro gelegen.
Außenhandel mit EU-Staaten
In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im September 2025
kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 74,3 Milliarden Euro exportiert
und es wurden Waren im Wert von 59,3 Milliarden Euro von dort importiert.
Gegenüber August 2025 stiegen die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die
EU-Staaten um 2,5 % und die Importe aus diesen Staaten um 1,2 %. In die Staaten
der Eurozone wurden Waren im Wert von 51,4 Milliarden Euro (+1,4 %) exportiert
und es wurden Waren im Wert von 38,9 Milliarden Euro (-0,7 %) aus diesen Staaten
importiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren im
Wert von 22,9 Milliarden Euro (+5,1 %) exportiert und es wurden Waren im Wert
von 20,5 Milliarden Euro (+4,9 %) von dort importiert.
Außenhandel mit Nicht-EU-Staaten
In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im September 2025
kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 56,8 Milliarden Euro exportiert
und es wurden Waren im Wert von 56,5 Milliarden Euro aus diesen Staaten
importiert. Gegenüber August 2025 blieben die Exporte in die Drittstaaten
unverändert, während die Importe von dort um 5,2 % stiegen.
Die meisten deutschen Exporte gingen im September 2025 in die Vereinigten
Staaten. Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 12,2
