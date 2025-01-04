+1,4 % zum August 2025

WIESBADEN (ots) - Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren),

September 2025



131,1 Milliarden Euro



+1,4 % zum Vormonat



+2,0 % zum Vorjahresmonat





Importe (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren), September 2025115,9 Milliarden Euro+3,1 % zum Vormonat+4,8 % zum VorjahresmonatAußenhandelsbilanz (kalender- und saisonbereinigt), September 202515,3 Milliarden EuroIm September 2025 sind die deutschen Exporte gegenüber August 2025 kalender- undsaisonbereinigt um 1,4 % und die Importe um 3,1 % gestiegen. Im Vergleich zumVorjahresmonat September 2024 nahmen die Exporte um 2,0 % und die Importe um 4,8% zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisseweiter mitteilt.Im September 2025 wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 131,1Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 115,9Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schlossdamit im September 2025 mit einem Überschuss von 15,3 Milliarden Euro ab. ImAugust 2025 hatte der kalender- und saisonbereinigte Saldo derAußenhandelsstatistik +16,9 Milliarden Euro betragen. Im September 2024 hatte erbei +18,0 Milliarden Euro gelegen.Außenhandel mit EU-StaatenIn die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im September 2025kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 74,3 Milliarden Euro exportiertund es wurden Waren im Wert von 59,3 Milliarden Euro von dort importiert.Gegenüber August 2025 stiegen die kalender- und saisonbereinigten Exporte in dieEU-Staaten um 2,5 % und die Importe aus diesen Staaten um 1,2 %. In die Staatender Eurozone wurden Waren im Wert von 51,4 Milliarden Euro (+1,4 %) exportiertund es wurden Waren im Wert von 38,9 Milliarden Euro (-0,7 %) aus diesen Staatenimportiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren imWert von 22,9 Milliarden Euro (+5,1 %) exportiert und es wurden Waren im Wertvon 20,5 Milliarden Euro (+4,9 %) von dort importiert.Außenhandel mit Nicht-EU-StaatenIn die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im September 2025kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 56,8 Milliarden Euro exportiertund es wurden Waren im Wert von 56,5 Milliarden Euro aus diesen Staatenimportiert. Gegenüber August 2025 blieben die Exporte in die Drittstaatenunverändert, während die Importe von dort um 5,2 % stiegen.Die meisten deutschen Exporte gingen im September 2025 in die VereinigtenStaaten. Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 12,2