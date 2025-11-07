46,5 % weniger Zuzüge syrischer Staatsangehöriger von Januar bis September 2025 als im Vorjahreszeitraum
- Zahl der Fortzüge von Syrerinnen und Syrern im selben Zeitraum um 35,3 %
gestiegen
- Ende 2024 waren 22 % der Schutzsuchenden in Deutschland Syrerinnen und Syrer
- 1,22 Millionen Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte leben in
Deutschland, 19 % von ihnen sind hier geboren
Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien Ende 2024 ist die Zahl der Zuzüge
syrischer Staatsangehöriger im laufenden Jahr um 46,5 % gesunken. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von vorläufigen Ergebnissen der
Wanderungsstatistik mitteilt, registrierten die Meldebehörden von Januar bis
September 2025 rund 40 000 Zuzüge von Syrerinnen und Syrern. Von Januar bis
September 2024 waren es noch gut 74 600 Zuzüge.
Die Zahl der syrischen Staatsangehörigen, die aus Deutschland fortzogen, hat
sich im selben Zeitraum dagegen um mehr als ein Drittel erhöht (+35,3 %). Von
Januar bis September 2025 wurden gut 21 800 Fortzüge von Syrerinnen und Syrern
registriert, im Vorjahreszeitraum waren es gut 16 100. Die Wanderungszahlen
beziehen sich auf syrische Staatsangehörige, sagen also nichts über die Gründe
oder den etwaigen Asyl- oder Schutzstatus der Abwandernden und Zuwandernden aus.
Der Rückgang bei den Zuzügen und der Anstieg bei den Fortzügen syrischer
Staatsangehöriger führten dazu, dass die Nettozuwanderung deutlich gesunken ist.
Von Januar bis September 2025 lag die Nettozuwanderung (Zuzüge abzüglich der
Fortzüge) bei 18 100 Personen. Von Januar bis September 2024 war sie noch mehr
als dreimal so hoch (58 500 Personen).
67 % weniger Erstanträge auf Asyl von Syrerinnen und Syrern von Januar bis
September 2025
Auch im laufenden Jahr haben Syrerinnen und Syrer Schutz in Deutschland gesucht.
Von Januar bis September 2025 verzeichnete das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge gut 19 200 entsprechende Erstanträge auf Asyl. Das waren 67,1 %
weniger Erstanträge als im Vorjahreszeitraum (58 400). Mit einem Anteil von 21,9
% blieben syrische Staatsangehörige die größte Gruppe unter den insgesamt 87 800
Menschen, die von Januar bis September 2025 in Deutschland erstmals Asyl
beantragten.
Für die gesamte Europäische Union (EU) liegen Daten bis einschließlich Juli 2025
vor. In den ersten sieben Monaten des Jahres gingen laut EU-Statistikbehörde
Eurostat 26 200 Erstanträge auf Asyl von Syrerinnen und Syrern ein. Das waren
68,8 % weniger als im Vorjahreszeitraum mit rund 84 100 Erstanträgen. Syrien war
damit im Jahr 2025 nur noch das drittgrößte Herkunftsland Asylsuchender in der
EU (7 % aller Erstanträge aus Nicht-EU-Staaten) nach Venezuela (14 %) und
Afghanistan (9 %). Mehr als die Hälfte (61 % bzw. rund 16 000) aller Anträge von
