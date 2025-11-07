    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    +0,3 % zum Vormonat

    WIESBADEN (ots) - Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Oktober 2025

    +0,3 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)

    -0,9 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

    Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf
    Bundesautobahnen ist im Oktober 2025 gegenüber September 2025 kalender- und
    saisonbereinigt um 0,3 % gestiegen. Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität
    (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilen, lag der
    kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 0,9 % unter dem Niveau des
    Vorjahresmonats Oktober 2024.

    Lkw-Fahrleistung gibt frühe Hinweise auf Konjunkturentwicklung in der Industrie

    Wirtschaftliche Aktivität erzeugt und benötigt Verkehrsleistungen. Daher besteht
    ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und Indizes
    zur wirtschaftlichen Aktivität, insbesondere der Industrieproduktion. Da der
    Lkw-Maut-Fahrleistungsindex etwa einen Monat früher verfügbar ist als der
    Produktionsindex, eignet er sich als Frühindikator für die
    Konjunkturentwicklung. Eine Untergliederung nach Wirtschaftszweigen ist aber
    nicht möglich.

    T ageswerte zum Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im "Pulsmesser Wirtschaft" verfügbar

    Zusätzlich zum monatlichen Index wird ein experimenteller täglicher
    Lkw-Maut-Fahrleistungsindex veröffentlicht. Die Tageswerte sind zusammen mit
    weiteren täglich verfügbaren Konjunkturindikatoren im "Pulsmesser Wirtschaft"
    des "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland"
    (www.dashboard-deutschland.de) ist. Mit diesem Tool lassen sich verschiedene
    Indikatoren übersichtlich in einer Grafik gegenüberstellen. Diese Kombination
    hochfrequenter Indikatoren ermöglicht es, die Konjunkturentwicklung nahezu in
    Echtzeit zu beobachten.

    Methodische Hinweise:

    Der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex basiert auf digitalen Prozessdaten, die im Zuge
    der Lkw-Mauterhebung erzeugt werden. Der Index zeichnet die Fahrleistung der
    mautpflichtigen Lkw nach. Entwickelt wurde der Index vom Bundesamt für Logistik
    und Mobilität. Das Statistische Bundesamt bereitet ihn als saisonbereinigten
    Konjunkturindikator für Deutschland und die einzelnen Bundesländer auf. Zudem
    werden Daten zu Fahrten über die Grenzen Deutschlands bereitgestellt.

    Weitere Informationen:

    Die monatlichen Ergebnisse zum Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sind in der Datenbank
    GENESIS-Online über die Tabellen 42191-0001 (Deutschland), 42191-0010
    (Bundesländer) und 42191-0002 (grenzüberschreitende Fahrten) sowie auf der
    Themenseite "Konjunkturindikatoren" im Internetangebot des Statistischen
    Bundesamtes abrufbar.

    Im Rahmen der "Mautstatistik" wertet das Bundesamt für Logistik und Mobilität
    die Mautdaten aus. Seit 2008 geführte detaillierte Tabellen stehen im
    Internetangebot des BALM unter dem Namen "Mautdaten Tabellenwerk" bereit.
    Veränderungen des Umfangs des mautpflichtigen Straßennetzes sowie des der
    Mautpflicht zugrundeliegenden Gesamtgewichts der Fahrzeuge und
    Fahrzeugkombinationen im Zeitverlauf werden mit dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex
    weitgehend ausgeschlossen, sodass die konjunkturelle Entwicklung besser sichtbar
    wird.

    Weitere Ergebnisse des Tabellenwerks des Bundesamtes für Logistik und Mobilität
    sind mit Differenzierungen der mautpflichtigen Fahrleistung, zum Beispiel nach
    Zulassungsstaat oder Schadstoffklassen, über das bestehende
    Veröffentlichungsprogramm verfügbar. Aufgrund des breiteren Datenangebots und
    des damit höheren Auswertungsaufwands erscheint das monatliche Tabellenwerk in
    der Regel später als der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und wird ohne Bereinigung
    von saisonalen Effekten sowie strukturellen Veränderungen der Mauterhebung
    bereitgestellt.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

