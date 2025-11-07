SAUDISCHER TOURISMUS ZIEHT PUBLIKUM IN SEINEN BANN UND STÄRKT GLOBALE PARTNERSCHAFTEN AUF DER WTM 2025

Die saudische Tourismusbehörde unterzeichnete neun MoUs/Vereinbarungen, vermittelte siebenundzwanzig MoUs/Vereinbarungen zwischen saudischen Partnern und dem globalen Tourismussektor und hielt auf der WTM 2025 mehr als 500 strategische Treffen mit der Reise- und Tourismusbranche ab.

Aufbauend auf dem Ziel, im Jahr 2024 fast 116 Millionen Besucher und in der ersten Hälfte des Jahres 2025 bis zu 60 Millionen Besucher zu empfangen, präsentierte Saudi-Arabien seinen "Unreal"-Kalender mit Veranstaltungen und Unterhaltungsangeboten sowie ikonischen Reisezielen und festigte damit seine Position als das am schnellsten wachsende Tourismusziel der Welt.

Der beeindruckende "Saudi Land"-Pavillon erregte weltweit Aufmerksamkeit und stellte wichtige neue Partnerschaften, kulturelle Erlebnisse und Weltklasse-Events wie die Formel 1, MDLBEAST Soundstorm, die italienischen und spanischen Super Cups und den WWE Royal Rumble vor.

LONDON, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Die saudische Fremdenverkehrsbehörde (STA) und ihre Partner haben auf dem World Travel Market (WTM) 2025 eine hochkarätige Präsentation abgeschlossen und die globale Reisebranche mit Saudi-Arabiens einzigartigem Veranstaltungs- und Unterhaltungskalender und seinen ikonischen Reisezielen in ihren Bann gezogen - von den antiken Wundern von AlUla und dem unberührten saudischen Roten Meer bis hin zur kulturellen Energie von Jeddah und dem dynamischen Geist von Riad.

Saudi-Arabien hat mit seiner Präsenz auf der WTM sein Engagement für den Aufbau sinnvoller globaler Partnerschaften, die Erschließung neuer Investitionsmöglichkeiten und die Bereitstellung von Tourismuserlebnissen von Weltklasse unter Beweis gestellt und damit das nächste Kapitel des Tourismuswachstums eingeleitet. Drei Tage lang trafen sich 71 saudische Partner mit der internationalen Reise- und Tourismusbranche im beeindruckenden "Saudi Land"-Pavillon und präsentierten eine breite Auswahl an buchbaren Produkten, neuen Reisepaketen und Vorzeigeerlebnissen wie die Luxus-Eröffnungen auf Shura Island und die Eröffnung von Six Flags Qiddiya City.