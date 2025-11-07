    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArcelorMittal AktievorwärtsNachrichten zu ArcelorMittal

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt ArcelorMittal auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel für ArcelorMittal auf 42 Euro.
    • Aktienrating von "Neutral" auf "Overweight" erhöht.
    • EU-Pläne senken Importe bis 2026 um über 40%.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt ArcelorMittal auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 29,50 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Dominic O'Kane sprach am Donnerstagabend in seiner Neubewertung von einer "Europäischen Renaissance" in der Stahlbranche. Er empfahl neben Arcelor auch Voestalpine. O'Kane reagierte damit auf die neuen EU-Pläne zur Abschirmung der Branche, womit die Importe 2026 um mehr als 40 Prozent gesenkt werden sollen. In Verbindung mit dem gleichzeitig ab Januar geltenden CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) werde dies zum "Game-changer" für die Branche./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT

    ISIN:LU1598757687WKN:A2DRTZ

     

    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 42 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
