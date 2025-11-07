JPMorgan hebt ArcelorMittal auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 33,85 auf Tradegate (07. November 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um +0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,03 %.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 29,08 Mrd..

ArcelorMittal zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4741. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -14,96 %/+23,17 % bedeutet.