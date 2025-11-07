ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt ArcelorMittal auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro
- JPMorgan hebt Kursziel für ArcelorMittal auf 42 Euro.
- Aktienrating von "Neutral" auf "Overweight" erhöht.
- EU-Pläne senken Importe bis 2026 um über 40%.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 29,50 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Dominic O'Kane sprach am Donnerstagabend in seiner Neubewertung von einer "Europäischen Renaissance" in der Stahlbranche. Er empfahl neben Arcelor auch Voestalpine. O'Kane reagierte damit auf die neuen EU-Pläne zur Abschirmung der Branche, womit die Importe 2026 um mehr als 40 Prozent gesenkt werden sollen. In Verbindung mit dem gleichzeitig ab Januar geltenden CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) werde dies zum "Game-changer" für die Branche./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 33,85 auf Tradegate (07. November 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um +0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,03 %.
Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 29,08 Mrd..
ArcelorMittal zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4741. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -14,96 %/+23,17 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 42 Euro