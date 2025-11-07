JPMORGAN stuft Hensoldt auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Der Sensorenspezialist habe im dritten Quartal mit dem operativen Gewinn (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb David Perry am Freitag. Er merkte an, dass der Konsens für das Jahr 2030 noch Anpassungsbedarf habe, was sich in den kommenden Tagen negativ bemerkbar machen sollte. Sobald dies bereinigt sei, könnten Investoren die Aktien neu betrachten. Für langfristig orientierte Anleger sieht er eine Einstiegschance./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,56 % und einem Kurs von 90,20EUR auf Tradegate (07. November 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
