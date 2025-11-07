    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Consolidated Airlines Group AktievorwärtsNachrichten zu International Consolidated Airlines Group
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft IAG Pence auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Im dritten Quartal habe die Fluggesellschafts-Holding leicht die Erwartungen verfehlt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Für das Schlussquartal sehe die Buchungslage aber positiv aus. Was Rückflüssen an die Aktionäre betrifft, seien die Aussagen des Unternehmens ermutigend./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,55 % und einem Kurs von 4,30EUR auf Tradegate (07. November 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Ruairi Cullinane
    Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 5
    Kursziel alt: 5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,00, was eine Steigerung von +6,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft IAG Pence auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Im dritten Quartal habe die Fluggesellschafts-Holding leicht die Erwartungen verfehlt, schrieb …