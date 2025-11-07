RBC stuft IAG Pence auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Im dritten Quartal habe die Fluggesellschafts-Holding leicht die Erwartungen verfehlt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Für das Schlussquartal sehe die Buchungslage aber positiv aus. Was Rückflüssen an die Aktionäre betrifft, seien die Aussagen des Unternehmens ermutigend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,55 % und einem Kurs von 4,30EUR auf Tradegate (07. November 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ruairi Cullinane
Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
