Analysten: Gold ist das bessere Bitcoin

"Bitcoin wurde als digitales Gold bezeichnet, aber wir würden Gold als physisches Bitcoin bezeichnen", schreibt Yardeni weiter.

Widersprüchlich? Man könnte meinen, Gold bleibt Gold. Er vergleicht die Performance beider Anlageklassen während erneuter Marktturbulenzen.

Der Chef von Yardeni Research schreibt in seinem morgendlichen Marktkommentar am Mittwoch, dass "Gold das neue Bitcoin ist".

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

"Anleger, die Risiken meiden wollen, kommen möglicherweise zunehmend zu dem Schluss, dass Gold ein besserer Schutz vor geopolitischen Risiken ist als Bitcoin. Ersteres existiert seit Anbeginn der Geschichte und gilt weithin als Absicherung gegen Risiken, während Letzteres nur eine kurze Historie hat und sich meist wie ein spekulatives Risk-on-Instrument verhalten hat."

Obwohl beide in diesem Jahr starke Renditen erzielt haben, liegt Gold deutlich in Führung. Das gelbe Metall ist 2025 um rund 60 Prozent gestiegen, Bitcoin hat um rund 20 Prozent zugelegt hat.

Im Vergleich dazu hat sich Bitcoin etwa im Gleichschritt mit dem Nasdaq Composite entwickelt.

Gold hingegen spielte in einer eigenen Liga. Besonders im vergangenen Monat zeigte es Stärke und legte über 13 Prozent zu, während Bitcoin 3 Prozent verlor.

Yardeni hatte ursprünglich ein Kursziel von 4.000 US-Dollar für Gold im Jahr 2025 gesetzt. Er erwartet, dass Gold 2026 auf 5.000 US-Dollar steigen könnte und "bis zum Ende des Jahrzehnts oder früher 10.000 US-Dollar erreichen wird".

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4205,79 $ , was eine Steigerung von +4,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer