    Nach der Rallye

    Analysten: Gold ist das bessere Bitcoin

    Mit seinem rekordverdächtigen Höhenflug in die Stratosphäre hat sich Gold nach Ansicht des Marktveteranen Ed Yardeni als besserer sicherer Hafen als Bitcoin erwiesen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Gold übertrifft Bitcoin als sicherer Hafen für Anleger.
    • Gold stieg 2025 um 60%, Bitcoin nur um 20%.
    • Yardeni prognostiziert Goldpreis von 10.000 US-Dollar.
    Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Foto: DALL*E

    Der Chef von Yardeni Research schreibt in seinem morgendlichen Marktkommentar am Mittwoch, dass "Gold das neue Bitcoin ist".

    Widersprüchlich? Man könnte meinen, Gold bleibt Gold. Er vergleicht die Performance beider Anlageklassen während erneuter Marktturbulenzen.

    "Bitcoin wurde als digitales Gold bezeichnet, aber wir würden Gold als physisches Bitcoin bezeichnen", schreibt Yardeni weiter.

    "Anleger, die Risiken meiden wollen, kommen möglicherweise zunehmend zu dem Schluss, dass Gold ein besserer Schutz vor geopolitischen Risiken ist als Bitcoin. Ersteres existiert seit Anbeginn der Geschichte und gilt weithin als Absicherung gegen Risiken, während Letzteres nur eine kurze Historie hat und sich meist wie ein spekulatives Risk-on-Instrument verhalten hat."

    Obwohl beide in diesem Jahr starke Renditen erzielt haben, liegt Gold deutlich in Führung. Das gelbe Metall ist 2025 um rund 60 Prozent gestiegen, Bitcoin hat um rund 20 Prozent zugelegt hat.

    Im Vergleich dazu hat sich Bitcoin etwa im Gleichschritt mit dem Nasdaq Composite entwickelt.

    Gold hingegen spielte in einer eigenen Liga. Besonders im vergangenen Monat zeigte es Stärke und legte über 13 Prozent zu, während Bitcoin 3 Prozent verlor. 

    Yardeni hatte ursprünglich ein Kursziel von 4.000 US-Dollar für Gold im Jahr 2025 gesetzt. Er erwartet, dass Gold 2026 auf 5.000 US-Dollar steigen könnte und "bis zum Ende des Jahrzehnts oder früher 10.000 US-Dollar erreichen wird".

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Verfasst von Krischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
