    KORREKTUR/Krones macht mehr operativen Gewinn - Umsatzwachstum bleibt schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Krones nach Q3 profitabel, auf Kurs zu Jahreszielen.
    • Umsatz wächst um 4,7%, schwaches Wachstum bleibt.
    • Sparmaßnahmen zeigen Wirkung, Ebitda um 5,4% gestiegen.
    Foto: Armin Weigel - dpa

    (Korrigiert wird der Vergleich zwischen Analystenschätzungen und Nettogewinn: Dieser lag unter rpt unter den Erwartungen)

    NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen Krones sieht sich nach einem überraschend profitablen dritten Quartal auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Das Unternehmen verwies zwar bei der Vorlage seines Quartalsberichts am Freitag im bayerischen Neutraubling auf die weiterhin bestehenden weltweiten Unsicherheiten, bestätigte aber die Finanzziele für 2025. Allerdings bekommt der MDax -Konzern die Investitionszurückhaltung seiner Kunden durchaus zu spüren: Das Umsatzwachstum ist weiterhin schwach. Darauf reagierte Krones mit Sparmaßnahmen.

    Der Umsatz stieg erwartungsgemäß im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,7 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Zu Jahresbeginn war der Konzern noch im zweistellige Prozentbereich gewachsen. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich nun auch dank Sparmaßnahmen um 5,4 Prozent auf gut 142 Millionen Euro. So viel hatten Analysten nicht auf dem Zettel. Beim Konzerngewinn hatten sie hingegen mehr erwartet, er stieg um 3,3 Prozent auf fast 68 Millionen Euro./lew/stk

    KRONES

    +2,83 %
    -3,98 %
    -5,63 %
    -6,51 %
    +2,90 %
    +26,08 %
    +131,92 %
    +7,34 %
    +1.332,22 %
    ISIN:DE0006335003WKN:633500

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,67 % und einem Kurs von 126,8 auf Tradegate (07. November 2025, 10:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um -3,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Mrd..

    KRONES zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von +21,56 %/+45,87 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
