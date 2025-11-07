    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    JEFFERIES stuft Airbus auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Mit 78 Stück habe der Flugzeugbauer im Oktober 26 Prozent mehr Jets ausgeliefert als im Vorjahresmonat, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahl liege im Rahmen ihrer Erwartungen. Um den geplante Jahreswert von 820 Flugzeugen zu erreichen, benötige Airbus im November und Dezember im Vorjahresvergleich noch einen Anstieg der Auslieferungen um 14 Prozent./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 208,1EUR auf Tradegate (07. November 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chloe Lemarie
    Analysiertes Unternehmen: Airbus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 235
    Kursziel alt: 235
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


