JEFFERIES stuft Airbus auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Mit 78 Stück habe der Flugzeugbauer im Oktober 26 Prozent mehr Jets ausgeliefert als im Vorjahresmonat, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahl liege im Rahmen ihrer Erwartungen. Um den geplante Jahreswert von 820 Flugzeugen zu erreichen, benötige Airbus im November und Dezember im Vorjahresvergleich noch einen Anstieg der Auslieferungen um 14 Prozent./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 208,1EUR auf Tradegate (07. November 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

