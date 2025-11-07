ROUNDUP
Rüstungskonzern Hensoldt bleibt auf Wachstumskurs - Aktie erholt
- Hensoldt wächst dank Rüstungsboom, Nachfrage steigt.
- Auftragseingang auf 2 Mrd. Euro, Rekordbestand 7,1 Mrd.
- Umsatz +11,6%, bereinigtes Ebitda über Analystenerwartung.
TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Radar-Spezialist Hensoldt ist in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres dank des Rüstungsbooms auf Wachstumskurs geblieben. "Die Verteidigungsinvestitionen in Deutschland und Europa gewinnen weiter an Dynamik und die Zeitenwende 2.0 beginnt, sich konkret auszuwirken", sagte Konzernchef Oliver Dörre laut Mitteilung am Freitag in Taufkirchen. Er sprach von einer steigenden Nachfrage und bestätigte die bereits Ende Oktober angepasste Jahresprognose sowie die Mittelfristziele. Die Aktie legte daraufhin zu.
Im frühen Handel stieg der Kurs um 3,5 Prozent und überschritt die 90-Euro-Marke. Vom Anfang Oktober erreichten Rekordhoch bei 117,70 Euro hatte das Hensoldt-Papier zuvor aber bis zu 28 Prozent verloren. Seit Jahresbeginn steht trotzdem noch ein Plus von 160 Prozent zu Buche.
JPMorgan-Analyst David Perry sieht nach der jüngsten Kurskorrektur eigentlich einen guten Einstiegszeitpunkt. Allerdings könnte die Aktie aus seiner Sicht zunächst unter Druck bleiben. Perry erwartet rund um den am 11. November anstehenden Kapitalmarkttag Anpassungen bei den Analystenschätzungen, dann könnten Investoren die Aktie neu betrachten.
Der Auftragseingang stieg von Januar bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,7 Prozent auf gut zwei Milliarden Euro. Damit sitzt Hensoldt auf einem rekordhohen Auftragsbestand von 7,1 Milliarden Euro. Der im MDax notierte Konzern profitierte unter anderem von Vertragserweiterungen rund um Radare für den Kampfjet Eurofighter und der Nachrüstung optronischer Systeme für U-Boote. Hensoldt rechnet in diesem und kommendem Jahr mit weiteren Großaufträgen. Die durch den Regierungswechsel verzögerten Genehmigungsverfahren im Bundestag würden Fahrt aufnehmen.
Der Umsatz legte um 11,6 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro zu. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 12,8 Prozent auf 211 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge stieg von 13,6 auf 13,7 Prozent. Die Zahlen fielen leicht besser aus als von Analysten erwartet.
Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Verlust von 30 Millionen Euro nach einem Minus von 46 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der freie Barmittelzufluss verbesserte sich von minus 157 Millionen Euro auf minus 119 Millionen Euro, was vor allem an höheren Vorauszahlungen der Kunden lag.
Christian Cohrs vom Analysehaus Warburg Research zeigte sich zufrieden. Hensoldt mache Fortschritte beim Gewinn und überzeuge mit einer guten Entwicklung beim Barmittelzufluss. Jefferies-Expertin Chloe Lemarie verwies darauf, dass das bereinigte operative Ergebnis spürbar über dem Analystenkonsens liege. Eine verbesserte Marge bringe den Radar-Spezialisten auf Kurs zu seinen Zielen.
Wie bereits bekannt, soll der Auftragseingang im Gesamtjahr das 1,6- bis 1,9-Fache des Umsatzes erreichen und damit deutlich höher liegen als das ursprünglich angepeilte 1,2-Fache. In den ersten neun Monaten stand das 1,3-Fache zu Buche, genau wie im Vorjahreszeitraum. Auch die bereinigte Ergebnismarge soll 2025 mit mindestens 18 Prozent etwas besser ausfallen als die bisher erwarteten circa 18 Prozent. Derweil dürfte der Umsatz mit 2,5 Milliarden Euro aber nur das untere Ende der vorigen Prognosespanne erreichen. Bis 2030 sollen die Erlöse weiterhin auf bis zu 6 Milliarden Euro steigen.
Hensoldt hat rund 9.000 Beschäftigte und bietet unter anderem Radartechnik für den Kampfjet Eurofighter und das Luftverteidigungssystem Iris-T an, das auch die Ukraine gegen die russischen Angreifer einsetzt. Obendrein arbeitet das Unternehmen an Radar- und Selbstschutztechnik für das künftige europäische Luftkampfsystem FCAS mit. Zum Flugabwehrpanzer Skyranger 30 von Rheinmetall steuert Hensoldt das Radarsystem bei./niw/nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 1.732 auf Tradegate (07. November 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +0,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 78,25 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.153,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +14,75 %/+31,73 % bedeutet.
Ab 2025 werden rund 850 Mitarbeiter in einem "Hightech-Campus" ein innovatives Arbeitsumfeld nutzen können. Flexible Erweiterungsmöglichkeiten in der Gebäudestruktur und der Innengestaltung ermöglichen langfristig weiteres Wachstum.
https://www.hensoldt.net/de/news/hensoldt-optronics-builds-… ( Oberkochen, 28. März 2023 )
und die Überlegung, Entscheidung, Planung lief sicherlich bereits vor 2023.
Da sein, wenn die " Zeit " reif ist, dann kann man auch die " schönsten Früchte " ernten.
Grüßle
Fozzybaer🤗
Ignorieren stellen gut ist.
Wollte sich seit längerem verabschieden, hat aber keine andere Beschäftigung, so wat.
Nachvollziehbar hat sich der Markt ab 11:00 Uhr Vormittag erholt!
Desweiteren aber sollten wir bedenken: Der Stop Loss- Generator wurde bereits aktiviert und die untere Verkaufsgrenze mit 85 EUR getestet. Weiter gebe ich
zu bedenken, dass große Aktienanteile zum Kurswert zw. 97 und 99 EUR ( über 10 Mio. Aktien ) gehandelt wurden und diese zur Auslösung des Stop-Loss -
Generators nicht auf den Markt geworfen wurden.
Nachvollziehbar wurde ausserbörslich versucht den Wert mit geringen Summen ins Wanken zu bringen!
Dieses Unterfangen mißglückte zudem sich der Wert über wenige Stunden festigte.
Eine klare Richtung sehe ich darin, dass der Kurswert bereits gestern im Verlauf des Handelstages am frühen Vormittag die 99-er Kursmarke wieder erreichte.
Leerverkäufer nutzten diesen Kurswert wieder mit kleinen Stückzahlen zum Verkauf.
ME. dürfte / könnte sich also der Kurswert der Hensoldt AG zum Wochenanfang ganz schnell wieder bei 99EUR mit steigender Tendenz einfinden.
Fazit: Der Investor zum Einstieg zw. 97 und 99 EUR schenkt der Hensoldt AG sein Vertrauen und spekuliert auf ein lukratives Invest über die kommenden Jahre
vergleichbar der Kursentwicklung der Rheinmetall.
Das Ergebnis der anstehenden Natovollversammlung wird der Hensoldt AG erwartungsgemäß einen weiteren Kursschub verleihen!
Es wird keinen Rüstungsaufschub geben, die Rüstungsausgaben aller europäischen Natoverbündeten werden / müßen kurzfristig in Richtung 5 % vom BIP
aufgestockt werden. Zur hochtechnisierten Modernisierung und Erneuerung der militärischen Abwehrfunktion wird Deutschland in eine Führungsposition
( auch als Zahlmeister NR. 1 ) geordert und die notwendigen Vorausetzungen dazu werden wie im Vorfeld bereits beschlossen umgesetzt.
Der Hensoldt AG wird zudem eine Schlüsselposition zur deutschen Abwehrfunktion / hocheffiziente, KI-unterstützte SteuerLenktechnologie zum Herz-
stück einer modernen Waffengattung zukommen. Der Deutsche Staat / das deutsche Verteidigungsministerium als größter Anteilseigner der Hensoldt AG
werden die Aufgabenstellung zur bevorstehenden Herausforderung vollumfänglich zu Gunsten der Hensoldt AG anhand dem verfügbaren Protfolio unterstützen.
Wie oftmals erwähnt: Keine neuen Waffengattungen ohne systemische / KI-unterstützte Steuer-Lenkbetriebseinheit!
Thema seltene Erden: Zur Produktion und Bewerkstelligung unserer militärischen Abwehrfunktion werden unumgänglich zum Rohstoff seltene Erden
benötigt. Der Zugang zu diesen Rohstoffen wird zunehmend schwieriger so das im Endergebnis gesehen sich das erzeugter Produkt Munition und Abschuss-
technologie ausschließlich hocheffizient und treffsicher erweisen muß. Nur so läßt sich eine künftige Abwehrfunktion einigermaßen nachhaltig und
bezahlbar realisiren.
d.h. wer will um sich schießt wird getroffen / hat schon verloren! Daher versuchte man auch viel Schrott in der Ukraine zu entsorgen.
Heute sehe wir in der Ukraine die Anfänge einer künftig modern ausgerichteten militärischen Abwehr in einer Testphase.
Der angekündigte Doppelwumms unseres Altkanzlers Scholz zur Zeitenwende wird um ein Mehrfaches zum Schutz Europas übertroffen werden.
Wer diese Realtität verkennt verschließt die Augen!