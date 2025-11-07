Best Female Investor, Best Impact Investor und VC Game Changer gekürt!

Kleiner Bericht (Auszug) über die virtuelle HV am 30.07.2025:

Insgesamt waren 96,39% der Stimmen anwesend. 9 Aktionäre waren zugeschaltet. Der Vorstandsvorsitzende Hr. Klumpp konnte nicht einen Satz frei sprechen – alles wurde schön fein abgelesen. War ein Beispiel, wie es nicht laufen sollte. Den Ausblick hat man bestätigt: 150.000 bis 170.000 Verträge sollen es sein bei einem Umsatz von 570 bis 620 Mio. €. Das EBT hat man nun präzisiert: 25 bis 35 Mio. €.

Insgesamt gab es 2 Wortmeldungen:

Frau S. vom DSW machte den Anfang. Fragen drehten sich um das Nachrangdarlehen (26 Mio. aus 2024). Antwort: Es wird bereits in Q3 2026 wieder zurückbezahlt und entspricht marktgängigen Bedingungen. Fragen zur Restwertanpassungen von 102 Mio. €. Die Verträge mit hohen Abschreibungen stammen überwiegend aus den Jahren 2023 und 2024. Nach derzeitigen Stand sind alle Risiken erfasst und man erwartet keine wesentlichen Restwertberichtigungen mehr. Der Anteil der Buy-back-Verträge liegt unter 10%. Zur Frage: Wann kommt der Squeeze out lautete die Antwort: Wir haben keine Kenntnis über einen möglichen SO durch den Hauptaktionär. Vielmehr ist das Bestreben der Allane SE darauf ausgerichtet eine positive Entwicklung des Aktienkurses durch eine voranschreitende positive Unternehmensentwicklung zu fördern.

Zweiter Redner war Herr W. von der HansaInvest.

Herr W. stellte fest, dass private e-Autokäufer schlauer waren, als Allane. Hier hat doch ein gewisser Prozentsatz sein Auto geleast und nicht gekauft. Der Vorstand gab der Regierung die Schuld, die zur Unsicherheit im e-Automarkt beigetragen habe.

Eine weitere Frage drehte sich um die am 12.08.24 veröffentlichte Umstellung der Abschreibungen. Hier kann festgehalten werden, dass sich der Vorstand wahrscheinlich nicht im Klaren darüber war, welche bilanziellen Auswirkungen dies haben würde. Nur so ist zu erklären, dass diese Umstellung in einer wenige Tage späteren Ad-hoc-Meldung dann nicht mehr erfolgte. Ziel sollte sein, den gleichen Rechnungslegungsstandard der Muttergesellschaft umzusetzen. Man habe sich dann per 31.12.24 dazu entschieden die Abschreibungsmethodik zu modifizieren. Generell sei dies ein Prozess, in welchen neues Kundenverhalten und Vermarktungsdaten miteinfließen wurde erklärt.

Der Vorstand berichtete auf Nachfrage, dass Allane u. a. ein Absicherungsmodell mit Hyundai/Kia eingeführt habe, dass symetrisch aufgebaut ist. Das bedeutet, Hersteller und Allane teilen sich Gewinne/Verluste bei der Vermarktung der Fahrzeuge.

Ferner musste der Vorstand einräumen, dass von 53,1 Mio. € außerplanmäßigen Wertberichtigungen 84% auf e-Fahrzeuge entfallen war.

Eine weitere Frage betraf die Erlöse aus dem Verkauf von Leasingfahrzeugen. Der Vorstand erklärte, dass sich das in etwa gleich gebliebene Vermarktungsergebnis aus Verkäufen von Fahrzeugen zusammensetzt, die sowohl eine negative, als auch positive Restwertentwicklung hatten.

Bei der Frage zur Internationalisierung räumte der Vorstand ein, dass man sich verschiedene Märkte in Europa ansehe, eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Ferner beantwortete Herr Klumpp die Frage nach dem Anteil von Hyundai/Kia-Fahrzeugen im Bestand: Dieser beträgt derzeit 33%. Eine weitere Zahl wurde genannt: 16% der deutschlandweit verkauften Hyundai/Kia-Fahrzeuge wurden in der ersten Jahreshälfte 2025 über Allane geleast.

Zur Frage, wie hoch die Investitionen 2025 und 2026 in die Fahrzeugflotte seien lautete die Antwort: Für das Jahr 2025 ist ein Anstieg des Leasingvermögens um ungefähr 30% und 2026 um ca. 20% geplant. Es wird damit gerechnet, dass das Leasing-Portfolio somit 2027 bei 3 bis 3,5 Mrd € liegen werde. In der darauf folgenden Periode wird sich dann das Wachstum deutlich abflachen.

Die nächste Frage drehte sich um die Notwendigkeit einer Kapitalmarktnotierung. Der Vorstand erklärte, dass die fortlaufende Preisbildung und die Börsennotierung als Zugang zu Investorenklassen gesehen werden müsse. Der verbliebene Streubesitz sei ein Vorteil, weil so eine Preisbildung am Kapitalmarkt möglich sei.

Eine weitere Frage zielte auf die Zinsbelastung. Diese werde in 2025 zwischen 60 und 70 Mio. € und in 2026 zwischen 80 und 90 Mio. € betragen. 2024 lag diese 47 Mio. €.

Mein Eindruck war: Das Management ist schwer verunsichert und traut sich kaum noch Aussagen treffen, die nicht doppelt und dreifach abgesichert sind. Wenn man nun hergeht und mit Zahlen, die das Management im Rede-/Antwortspiel verlauten ließ, einschließlich der gemachten Prognosen etwas rechnet , dann ist es in meinen Augen absolut realistisch, dass wir ein EBT von 35 Mio. (oberer Rand der Prognose) sehen werden, was im Umkehrschluss ein Ergebnis von über 1 € pro Aktie bedeuten würde (KGV < 10).

Geht man einen Schritt weiter und blickt in das Jahr 2026, dann dürfte der Konzernumsatz die 1 Mrd. € knacken. Wenn dann alle Parameter weiter nur wachsen wie in 2025, dann sollte ein EBT von ca. 62 Mio € möglich sein, was ein Ergebnis je Aktie von über 2 € bedeuten würde (KGV 2026 < 5). Welche Voraussetzungen sind notwendig, dass diese Prognosen so eintreffen: Stabile Zinsen und keine neuen Abschreibungen mehr (stabiler e-Auto-Gebrauchtwagenmarkt: Restwert 50% nach 3 Jahren).

Für mich stellt sich folgende Frage: Warum haben wir bisher keinen Squeeze out gesehen? Den hätte man doch bequem in 2023 und 2024 machen können. Jetzt wird es natürlich mit Blick nach vorne wieder richtig teuer…oder man will einfach nur börsennotiert bleiben. So oder so: Die Aktie ist bei 10 € einfach zu billig.



