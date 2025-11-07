    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllane AktievorwärtsNachrichten zu Allane

    Best Female Investor, Best Impact Investor und VC Game Changer gekürt!

    Frankfurt am Main (ots) -

    - "Best Female Investor": Dr. Carolin Gabor
    - "Best Impact Investor": Miki Yokoyama mit Aurum Impact
    - Sonderpreis "VC Game Changer": Prof. Dr. Helmut Schönenberger
    - Die Preise mit je 5.000 Euro dotiert

    Die Gewinnerinnen und Gewinner des KfW Capital Award 2025 stehen fest: Dr.
    Carolin Gabor, Managing Partner des Frühphasenfonds caesar., ist "Best Female
    Investor 2025", und Miki Yokoyama ist mit dem Family Office Aurum Impact, dessen
    Gründungspartnerin sie ist, "Best Impact Investor 2025". Der diesjährige
    Sonderpreis "VC Game Changer 2025" geht an Prof. Dr. Helmut Schönenberger, CEO
    von UnternehmerTUM und Vice President Entrepreneurship an der Technischen
    Universität München. Alle Sieger wurden am gestrigen Abend während der
    feierlichen Preisverleihung in der Bar Jeder Vernunft in Berlin bekannt gegeben.

    Für den KfW Capital Award waren sowohl Eigenbewerbungen wie auch Vorschläge
    möglich. Die beiden Jurys, besetzt mit Venture Capital-Expertinnen und -Experten
    (s.u.), hatten aus allen Bewerbungen in mehrstufigen Verfahren die Sieger
    bestimmt. Die Preise sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert. KfW Capital vergab den
    Award in diesem Jahr zum vierten Mal und wiederum wurde der KfW Award Gründen,
    der seit fast drei Jahrzehnten erfolgreiche Start-ups prämiert, damit um die
    Investorenseite ergänzt.

    "Mit Dr. Carolin Gabor, Miki Yokoyama und Prof. Dr. Helmut Schönenberger haben
    die Jurys herausragende Kandidatinnen und Kandidaten als Sieger gekürt.
    Letzterer hat den diesjährigen Sonderpreis 'VC Game Changer' erhalten, mit dem
    erstmals eine Persönlichkeit ausgezeichnet wurde, die mit ihrem großen
    persönlichen Engagement, ihrer Vision und ihren Werten die Weiterentwicklung der
    VC-Landschaft vorangetrieben hat: Gäbe es Helmut Schönenberger nicht, müsste man
    ihn für das VC-Ökosystem erfinden", sagt Dr. Jörg Goschin, CEO von KfW Capital.
    "Die Siegerin 'Best Female Investor', Dr. Carolin Gabor, ist als erfolgreiche
    Investorin im VC-Markt ein wichtiges Role Model - gerade auch für
    Nachwuchskräfte: Wir benötigen auch künftig die besten Köpfe für ein starkes
    VC-Ökosystem."

    "Die Auszeichnung 'Best Impact Investor' unterstreicht die hohe strategische
    Bedeutung von Venture Capital-Investoren, die nicht nur finanzielle Renditen,
    sondern auch messbare positive gesellschaftliche und ökologische Wirkung
    erzielen wollen.In diesem Jahr haben wir die Besonderheit, dass wir mit Miki
    Yokoyama eine Investorin auszeichnen, die Impact Investing gezielt aus einem
    Family Office heraus tätigt, was in Deutschland noch sehr selten ist", sagt
    Alexander Thees, Geschäftsführer von KfW Capital.
