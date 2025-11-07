KI-Euphorie und Trump: Beide stürzen ab - Realitäts-Check!

Ist der praktisch zeitgleiche Niedergang von US-Präsident Trump und die abstürzende KI-Euphorie Zufall? Ist es Zufall, dass mit Apple das einzige der großen Tech-Unternehmen, die nicht massiv in Datencenter investiert haben, zulegen konnte, während alle anderen verloren? Denn Apple kauft sich die KI-Nutzung für sein Siri für lächerliche eine Milliarde Dollar pro Jahr - und das bedeutet schlicht, dass BIG Tech viel zu viel Geld ausgeben hat für die überdimensionierten Datencenter! Die US-Aktienmärkte gestern unter Druck nach miesen Daten vom US-Arbeitsmarkt (laut Challenger Job Cuts) - das hängt auch mit dem government shutdown zusammen (heute erneute Abstimmung im US-Senat). Trump macht immer mehr Fehler: er leugnet die steigenden Lebenshaltungs-Kosten und erklärt damit seine Wähler offenkundig für dumm..

Hinweise aus Video:

1. Aktienmarkt angeschlagen dank KI-Angst – quo vadis?

2. OpenAI Chef Sam Altman: Brauchen keine Staatshilfe für KI-Investitionen

