Scout24 Aktie weiter im Abwärtstrend - -5,90 % - 07.11.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,90 % verliert die Scout24 Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Scout24 Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 92,10€, mit einem Minus von -5,90 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Scout24, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -17,99 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Scout24 Aktie damit um -3,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,66 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Scout24 +15,00 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

Scout24 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,38 % 1 Monat -5,66 % 3 Monate -17,99 % 1 Jahr +17,00 %

Informationen zur Scout24 Aktie

Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,92 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Scout24 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.