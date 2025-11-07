    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUMOVIO AktievorwärtsNachrichten zu AUMOVIO

    AKTIE IM FOKUS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Conti-Abspaltung Aumovio nach Quartalzahlen erholt

    Für Sie zusammengefasst
    • Aumovio-Aktien erholen sich um 7 Prozent nach Q1-Zahlen.
    • Ziel für operative Gewinnmarge im oberen Bereich präzisiert.
    • Analystenmeinungen gemischt: Lob und vorsichtiger Ausblick.
    AKTIE IM FOKUS - Conti-Abspaltung Aumovio nach Quartalzahlen erholt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Im letzten Satz wurde der Name ergänzt: Jeffriess rpt Jeffriess)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Aumovio haben sich am Freitag nach den ersten Quartalszahlen seit der Abspaltung von Continental um 7 Prozent erholt. Die Papiere des Autozulieferers steuern wieder auf das Zwischenhoch vom Oktober bei 39,22 Euro zu. An ihrem zweiten Handelstag hatten sie Mitte September sogar 42 Euro gekostet.

    Das Unternehmen präzisierte das Ziel für die bereinigte, operative Gewinnmarge in den oberen Bereich seiner Spanne. Beim Umsatz geht man nun davon aus, in der unteren Hälfte zu landen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Continental!
    Long
    62,33€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 14,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    71,31€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Analystenreaktionen sind durchwachsen. So lobte Jose Asumendi von JPMorgan starke Quartalsergebnisse. Derweil betonte Vanessa Jeffriess von Jefferies den vorsichtigeren Umsatzausblick sowie einen schwachen Auftragseingang./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 66,70 auf Tradegate (07. November 2025, 10:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +2,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,37 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Continental Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -25,10 %/+19,83 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AUMOVIO - AUM0V1 - DE000AUM0V10

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AUMOVIO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Conti-Abspaltung Aumovio nach Quartalzahlen erholt Aktien von Aumovio haben sich am Freitag nach den ersten Quartalszahlen seit der Abspaltung von Continental um 7 Prozent erholt. Die Papiere des Autozulieferers steuern wieder auf das Zwischenhoch vom Oktober bei 39,22 Euro zu. An ihrem zweiten …