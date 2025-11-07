AKTIE IM FOKUS
Conti-Abspaltung Aumovio nach Quartalzahlen erholt
- Aumovio-Aktien erholen sich um 7 Prozent nach Q1-Zahlen.
- Ziel für operative Gewinnmarge im oberen Bereich präzisiert.
- Analystenmeinungen gemischt: Lob und vorsichtiger Ausblick.
(Im letzten Satz wurde der Name ergänzt: Jeffriess rpt Jeffriess)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Aumovio haben sich am Freitag nach den ersten Quartalszahlen seit der Abspaltung von Continental um 7 Prozent erholt. Die Papiere des Autozulieferers steuern wieder auf das Zwischenhoch vom Oktober bei 39,22 Euro zu. An ihrem zweiten Handelstag hatten sie Mitte September sogar 42 Euro gekostet.
Das Unternehmen präzisierte das Ziel für die bereinigte, operative Gewinnmarge in den oberen Bereich seiner Spanne. Beim Umsatz geht man nun davon aus, in der unteren Hälfte zu landen.
Die Analystenreaktionen sind durchwachsen. So lobte Jose Asumendi von JPMorgan starke Quartalsergebnisse. Derweil betonte Vanessa Jeffriess von Jefferies den vorsichtigeren Umsatzausblick sowie einen schwachen Auftragseingang./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 66,70 auf Tradegate (07. November 2025, 10:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +2,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,37 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Continental Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -25,10 %/+19,83 % bedeutet.
Die interessanteste DD Meldung betrifft aber doch Schaefflers Beteiligungsvehikel IHO: "Verpfändung von 32.995.229 Aktien der AUMOVIO SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts".
Bankengemäß mit 70% (obere Grenze, könnte auch niedriger liegen) bewertet beträgt, würde das Kreditgeschäft somit eine knappe Milliarde betragen!
Spannend finde ich nur die Erstnotierungen des Kurses (steuerliche Interesse der Aktionäre?) und die Kursentwicklung der ersten Tage (geprägt vom Abverkauf der Fonds, die den DAX abbilden).
Den wirklichen Wert, der der Aktie zugemessen wird, sehen wir dann in den kommenden Wochen.