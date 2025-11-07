Conti-Abspaltung Aumovio nach Quartalzahlen erholt

Die Analystenreaktionen sind durchwachsen. So lobte Jose Asumendi von JPMorgan starke Quartalsergebnisse. Derweil betonte Vanessa Jeffriess von Jefferies den vorsichtigeren Umsatzausblick sowie einen schwachen Auftragseingang./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 66,70 auf Tradegate (07. November 2025, 10:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +2,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,37 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der Continental Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -25,10 %/+19,83 % bedeutet.