MLP SE: EBIT-Prognose 2025 angepasst, Fokus auf Immobiliengeschäft

MLP SE passt die EBIT-Jahresprognose für 2025 an und erwartet nun ein EBIT von 90 bis 100 Mio. Euro, zuvor waren es 100 bis 110 Mio. Euro.

Die Anpassung der Prognose resultiert aus veränderten Erwartungen an erfolgsabhängige Vergütungen im Vermögensmanagement und am Immobilienentwicklungsgeschäft.

Im dritten Quartal 2025 liegt das EBIT bei 18,3 Mio. Euro, was über dem Vorjahreswert von 17,8 Mio. Euro liegt.

Für die ersten neun Monate 2025 beträgt das EBIT 61,1 Mio. Euro, im Vorjahr waren es 66,4 Mio. Euro.

MLP SE plant, sich im Bereich Deutschland.Immobilien auf Immobilienvermittlung und die Konzeptionierung von Projekten zu konzentrieren, ohne neue Entwicklungsprojekte zu starten.

Mögliche negative Einmal-Effekte aus dieser Fokussierung könnten das EBIT um bis zu 12 Mio. Euro belasten, wobei die genauen Auswirkungen noch unklar sind.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für die ersten neun Monate und das 3. Quartal 2025, bei MLP ist am 13.11.2025.

Der Kurs von MLP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,7950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,23 % im Minus.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.008,15PKT (+0,38 %).





