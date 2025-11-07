BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 12,00 auf 11,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Kurseinbruch infolge der Zahlen für das dritte Quartal erscheine übertrieben, denn die Fluggesellschaft habe sich eigentlich recht gut entwickelt, schrieb Alex Irving am Donnerstagabend./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 21:08 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 10,05EUR auf Tradegate (07. November 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.



