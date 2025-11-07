BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin lobte am Donnerstagabend die Geschäftsentwicklung des Reifenherstellers. Allerdings seien die Aktien recht hoch bewertet und der geplante Verkauf von ContiTech könnte enttäuschen. Langfristig seien Reifenaktien eine gute Wahl, allerdings gebe es bessere Möglichkeiten im Sektor./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 66,58EUR auf Tradegate (07. November 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte