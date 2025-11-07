Parkway Corporate: Unsere Branche ist mehr als 100 Mrd. Dollar groß!

Goldinvest.de spricht mit Bahay Ozcakmak, dem Geschäftsführer von Parkway Corporate (WKN A1JH27 / ASX PWN), über einen wichtigen Meilenstein: die Sicherung eines rund 10 Hektar großen Grundstücks in Queensland für einen Brine Management Complex (BMC), in dem CSG-Abfallsole aufbereitet und in Industriechemikalien für lokale Lieferketten umgewandelt werden soll.

In diesem ausführlichen Gespräch erläutert Bahay, warum dieser Standort ausgewählt wurde, wie Parkway plant, durch den Schritt über die reine Technologielizenzierung hinaus mehr Wert zu schaffen, und was in Bezug auf Genehmigungen, Machbarkeit, Finanzierung und schrittweise Entwicklung zu erwarten ist.

Hier geht es zum Video:



https://goldinvest.de/video/parkway-corporate-sichert-sich-10-hektar-g ...

Wichtige Themen:

Warum wurde gerade dieses ca. 10 Hektar große Grundstück im Herzen der CSG-Industrie ausgewählt (Infrastruktur, bestehende industrielle Aktivitäten, vorherige Baugenehmigungen für das Grundstück)?

Strategiewechsel: von der reinen Lizenzierung zum Besitz/zur Entwicklung kritischer Infrastruktur, wo dies wertsteigernd ist.

Konzept der stufenweisen Errichtung (theoretisch vier Stufen, von denen jede ein Viertel der Salzverbindlichkeiten der Branche abdeckt).

Indikatives Genehmigungsziel für die erste kommerzielle Stufe (das Unternehmen strebt Genehmigungen zur Jahresmitte an) und der Weg zu einer endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS).

Finanzierungshebel: Vorauszahlungen, Schulden, Industriepartnerschaften, potenzielle staatliche Unterstützung; Abwägen zwischen frühzeitigem Verkauf und Werterhalt.

