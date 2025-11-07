DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 31 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem saisonal und konjunkturell schwierigen Quartal habe es der Stahlkonzern mit einer schwachen Nachfrage, hohem Importdruck und operativen Problemen in Mexiko zu tun gehabt, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er geht davon aus, dass das Kursrisiko der Aktien kleiner geworden ist, zumal er mit regulatorischem Rückenwind rechnet. Die derzeitigen EU-Pläne zur Abschirmung könnten zum "Game-Changer" für den europäischen Stahlsektor werden./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 33,80EUR auf Tradegate (07. November 2025, 10:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Bastian Synagowitz

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



