DigitalOcean-Aktie hebt ab: Bank of America sieht KI-Boom als Gamechanger

DigitalOcean, bekannt für seine Cloud-Lösungen für Start-ups und Entwickler, steht laut den Analysten vor einem neuen Wachstumsschub. Das Unternehmen will seine Rechenzentrums-Kapazität um rund 30 Megawatt auf insgesamt 73 Megawatt erhöhen, was ab dem ersten Halbjahr 2026 spürbar Umsatz und Margen treiben dürfte.

Der Grund für die 180-Grad-Wende der Analysten: Die Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) und sogenanntem Inferencing – also der Anwendung trainierter KI-Modelle – sorgt laut BofA für kräftigen Rückenwind. Das Kursziel steigt von 34 auf 60 US-Dollar.

Die Bank erwartet, dass DigitalOcean dank dieser Expansion seine EBITDA-Gewinne und Free-Cashflow-Margen deutlich steigern kann – letztere sollen im mittleren bis oberen Zehn-Prozent-Bereich liegen und damit über dem Branchenschnitt.

Besonders optimistisch stimmt die Analysten, dass DigitalOcean inzwischen mehrere Verträge im achtstelligen Dollarbereich abschließen konnte – ein Novum für das traditionell auf kleine und mittlere Kunden ausgerichtete Unternehmen. CEO Srinivasan sprach von „sehr starkem Wachstum und verbesserter Visibilität“, weshalb die Kapazitäten nun schneller als geplant ausgeweitet würden.

BofA traut DigitalOcean 2026 ein Umsatzwachstum von rund 20 Prozent zu – deutlich mehr als bisher angenommen. Zudem erweitert das Unternehmen sein Angebot stetig: von GPU-basierten Servern über neue Plattform-Tools bis hin zu KI-gestützten Entwickler-Assistenten.

Risiken sehen die Analysten vor allem in einer möglichen Verzögerung bei der KI-Adaption oder in operativen Hürden beim schnellen Ausbau. Dennoch lautet das Fazit klar: DigitalOcean ist zurück auf Wachstumskurs – und die KI-Welle könnte den Kurs verdoppeln.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die DigitalOcean Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 40,99EUR auf Tradegate (07. November 2025, 09:31 Uhr) gehandelt.





