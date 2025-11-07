MoEngage erhält 100 Millionen Dollar, um Marketing-KI-Agenten zu skalieren und die Expansion in Nordamerika und EMEA zu beschleunigen

LONDON, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Die KI-gesteuerte Customer Engagement Platform MoEngage, erhält 100 Millionen US-Dollar in einer neuen Finanzierungsrunde unter der Leitung von Goldman Sachs Alternatives und A91 Partners und unterstreicht damit die wachsende globale Nachfrage nach Marketingtechnologie der nächsten Generation. Das frische Kapital wird die Produktinnovation von MoEngage beschleunigen, die globale Expansion vorantreiben und die Führungsposition des Unternehmens in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) stärken, da die weltweite Nachfrage nach KI-gestützter Marketingtechnologie der nächsten Generation steigt.

Die Investition, die von Goldman Sachs Alternatives und A91 Partners angeführt wird, wird die Führungsposition von MoEngage in Nordamerika und EMEA stärken, da die weltweite Nachfrage nach KI-gestützter Marketingtechnologie der nächsten Generation immer größer wird.

Das Unternehmen hilft Marken dabei, digitale Erlebnisse im Web, auf Mobilgeräten, in sozialen Medien, per E-Mail und über Messaging-Kanäle zu automatisieren und zu personalisieren. Mit dieser Finanzierungsrunde hat das Unternehmen jetzt insgesamt über 250 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln eingesammelt und gehört damit zu den führenden Anbietern im Bereich der KI-gestützten Kundenbindung.

Die neuen Mittel werden dafür genutzt, die Flaggschiff-Produktreihe Merlin AI Suite zu erweitern. Diese intelligenten Tools wurden speziell für Marketing- und Produktteams entwickelt, um datengestützte Entscheidungen zu treffen, das Kampagnenmanagement zu automatisieren und die Kundenkonversionsrate zu steigern.

„Unsere globale Dynamik und unsere Führungsposition in Asien zeigen, dass Marken sich von den alten Marketing-Clouds verabschieden", sagte Raviteja Dodda, Geschäftsführer und Mitbegründer von MoEngage. „Mehr als 300 Unternehmen weltweit haben sich aufgrund der KI-gestützten Agilität und Benutzerfreundlichkeit für MoEngage entschieden. Diese Investition wird unsere nächste Wachstumsphase in Nordamerika und EMEA vorantreiben."

Das Unternehmen hat über 1.350 globale Marken als Kunden, darunter SoundCloud, McAfee, Domino's, Deutsche Telekom und Travelodge, und erreicht jeden Monat über zwei Milliarden Verbraucher.

„MoEngage war ein großartiger Partner auf unserem Weg zum Wachstum", sagte Hope Barrett, leitende Direktorin für Martech bei SoundCloud. „Mit ihrer Plattform konnten wir in nur 12 Wochen mehr als 120 Millionen Nutzer problemlos migrieren und KI-basierte Erkenntnisse nutzen, um Produkteinführungen zu beschleunigen, die die Kundenbindung in unserer zahlenden Nutzerbasis gestärkt haben."