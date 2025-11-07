    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental nach finalen Zahlen von 65 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Reifenhersteller habe nun die Details dazu geliefert, was genau für die starken Eckdaten verantwortlich war, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er erkennt eine gute Dynamik im Reifen-Kerngeschäft. Aussagen, wonach der Verkauf von ContiTech auf gutem Weg sei, stützten seine Kaufempfehlung. Laskawi erhöhte seine Schätzungen ab 2026./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 66,64EUR auf Tradegate (07. November 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christoph Laskawi
    Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 68
    Kursziel alt: 65
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von dpa-AFX Analysen
