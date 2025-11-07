    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHolcim AktievorwärtsNachrichten zu Holcim
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Holcim auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Holcim mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Outperform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale./mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Holcim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 75,17EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Alasdair Leslie
    Analysiertes Unternehmen: Holcim
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 80
    Kursziel alt: 80
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



