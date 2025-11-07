    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Heidelberg Materials auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Market-Perform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale./mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 197,1EUR auf Tradegate (07. November 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.




