    AKTIE IM FOKUS

    Scout24 unter Druck - Kurseinbruch bei Rightmove nach Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Scout24-Aktien fallen um über 7 Prozent.
    • Nähern sich dem Zwischentief vom April.
    • Jahresplus sinkt auf 9 Prozent seit Juli.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX Broker) - Der Abwärtstrend der Aktien von Scout24 hat sich am Freitagvormittag beschleunigt. Die Papiere des Immobilienportals sackten um mehr als 7 Prozent ab und näherten sich wieder ihrem Zwischentief vom April. Sie gerieten damit ins schwere Fahrwasser des britischen Branchenkonkurrenten Rightmove , deren Aktien nach Quartalszahlen zeitweise mehr als ein Viertel an Wert verloren.

    Scout24 hatte bereits Ende Oktober über das dritte Quartal berichtet. Die nach oben präzisierten Jahresziele verhalfen aber nicht zu einer Stabilisierung. Das Jahresplus beträgt nur noch rund 9 Prozent nach 44 Prozent am Rekord im Juli./ag/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,37 % und einem Kurs von 92,60 auf Tradegate (07. November 2025, 11:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -4,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,95 Mrd..

    Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 124,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 106,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 146,00EUR was eine Bandbreite von +14,35 %/+57,50 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
