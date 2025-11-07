    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    SBB vergibt Milliardenauftrag für 116 neue Doppelstockzüge an Siemens

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens erhält Milliardenauftrag für Züge in der Schweiz.
    • 116 Doppelstockzüge für Zürcher S-Bahn und Westschweiz.
    • Inbetriebnahme der Züge in den 2030er Jahren geplant.
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    BERN (dpa-AFX) - Die Bahn-Tochter des Technologiekonzerns Siemens hat in der Schweiz einen Milliardenauftrag an Land gezogen. Der deutsche Konzern wird 116 neue Doppelstockzüge für die Zürcher S-Bahn und die Westschweiz liefern, teilte die schweizerische SBB in Bern mit. Die Kosten belaufen sich auf rund 2 Milliarden Franken. Die Züge sollen in den 2030er Jahren in Betrieb genommen werden./AWP/nas

    Siemens

    ISIN:DE0007236101

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 238,6 auf Tradegate (07. November 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -1,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 190,36 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 267,00EUR was eine Bandbreite von -3,32 %/+12,23 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
