SBB vergibt Milliardenauftrag für 116 neue Doppelstockzüge an Siemens
- Siemens erhält Milliardenauftrag für Züge in der Schweiz.
- 116 Doppelstockzüge für Zürcher S-Bahn und Westschweiz.
- Inbetriebnahme der Züge in den 2030er Jahren geplant.
BERN (dpa-AFX) - Die Bahn-Tochter des Technologiekonzerns Siemens hat in der Schweiz einen Milliardenauftrag an Land gezogen. Der deutsche Konzern wird 116 neue Doppelstockzüge für die Zürcher S-Bahn und die Westschweiz liefern, teilte die schweizerische SBB in Bern mit. Die Kosten belaufen sich auf rund 2 Milliarden Franken. Die Züge sollen in den 2030er Jahren in Betrieb genommen werden./AWP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 238,6 auf Tradegate (07. November 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -1,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 190,36 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 267,00EUR was eine Bandbreite von -3,32 %/+12,23 % bedeutet.
