    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    China hat Europa im Griff

    289 Aufrufe 289 0 Kommentare 0 Kommentare

    Autobauer atmen auf: Nexperia liefert wieder Halbleiter

    China hat sein Exportverbot für Nexperia-Chips aufgehoben. Dies deutet darauf hin, dass der Konflikt um den Halbleiterhersteller auf eine Lösung zusteuert.

    Für Sie zusammengefasst
    • AngloGold Ashanti: Globales Goldbergbauunternehmen in Südafrika.
    • Aumovio SE: Nexperia-Halbleiter-Versand nach Lizenzwiederherstellung.
    • Lieferkettenprobleme: Automobilhersteller warnen vor Störungen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    China hat Europa im Griff - Autobauer atmen auf: Nexperia liefert wieder Halbleiter
    Foto: Ying Tang - NurPhoto

    Die Aumovio SE hat den Versand von Nexperia-Halbleitern und entsprechenden Bauteilen wieder aufgenommen, nachdem sie Anfang dieser Woche eine Exportlizenz aus Peking erhalten hatte, erklärte CEO Philipp von Hirschheydt in einem Interview gegenüber Reuters. Das chinesische Handelsministerium hob zudem am Freitag das umfassendere Exportverbot für Nexperia auf.

    Die Äußerungen von von Hirschheydt sind das jüngste Zeichen dafür, dass sich die Blockade um Nexperia entspannt. Die niederländische Regierung ist bereit, ihre Befugnisse über den chinesisch kontrollierten Chiphersteller auszusetzen, berichtete Bloomberg am Freitag.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    88,44€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    100,65€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Aumovio, kürzlich von der Continental AG ausgegliedert, stellt Produkte wie Sensoren, Bremsen und Systeme für automatisiertes Fahren her. Das Unternehmen betreibt ein Dutzend Produktionsstandorte in China und beliefert große Automobilhersteller wie BMW AG, Volkswagen AG und Stellantis NV.

    Aumovio verschickt Nexperia-Chips von China nach Ungarn, um sie von dort aus weiter an sein Werksnetz zu verteilen. "Es wird einige Zeit dauern, bis alle Abläufe und Prozesse wieder normal laufen", sagte der CEO und fügte hinzu, dass in den nächsten vier bis sechs Wochen weiterhin mit Unterbrechungen gerechnet werden müsse.

    Dennoch betonte er: "Wenn alles, was ich heute weiß, korrekt ist, werden wir nicht betroffen sein."

    Hochrangige Führungskräfte von Volkswagen, Honda und Ford hatten vor erheblichen Störungen der Lieferketten gewarnt und die Regierungen in Europa, China und den USA aufgefordert, das Problem zu lösen. Der niederländische Wirtschaftsminister Vincent Karremans sagte am Donnerstag, sein Land begrüße die Ankündigung, dass China die Wiederaufnahme der Lieferungen aus den Nexperia-Anlagen in China ermöglichen werde. 

    Wie die Lösung jetzt konkret aussieht, ist noch nicht bekannt. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 98,83, was eine Steigerung von +5,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    China hat Europa im Griff Autobauer atmen auf: Nexperia liefert wieder Halbleiter China hat sein Exportverbot für Nexperia-Chips aufgehoben. Dies deutet darauf hin, dass der Konflikt um den Halbleiterhersteller auf eine Lösung zusteuert.