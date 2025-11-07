Bullen kapitulieren zusehends

Die Marktreaktion auf die jüngsten Geschäftszahlen zeige, dass die Sorgen über eine Blase in dem KI-Sektor und die Zweifel an der Profitabilität zunehmen. Das Sentiment ist angegriffen, Technologiewerte neigen weiterhin zur Schwäche, was sich nun auch auf den breiten Markt überträgt und bei den großen Indizes bereits zu signifikanten Verlusten geführt hat. Ohne den KI-Sektor wäre die US-Wirtschaft in diesem Jahr nämlich gar nicht gewachsen. Wie angespannt und nervös die Situation an den Börsen ist, zeigt ein Blick auf die Volatilitätsindizes . Besonders spannend ist laut Vermögensverwalter QC Partners der Blick nach Asien. Der Index des südkoreanischen Kospi-200 hat als erster Volatilitätsindex sein Verlaufshoch aus dem Zollchaos im April übertroffen. Wegen des anhaltenden Shutdowns fehlen auch wichtige Arbeitsmarktdaten, die eine klare Einschätzung für die US-Notenbank Fed als Basis für die nächste Zinssitzung erheblich erschwert.

Nach nur einem kurzen Ausflug über die Vorgängerhochs aus 2021 von 2.458 Punkten beim Russell 2000 Index hat sich bei 2.541 Zählern ein Doppelhoch ausgebildet, aktuell notiert der Index sogar unter dem 50-Tage-Durchschnitt und tendiert weiter gen Süden. Ein nachhaltiger Tages- bzw. Wochenschlusskurs unterhalb von 2.393 Punkten dürfte das Schicksal für den Index auf Sicht der nächsten Wochen besiegeln und Korrekturpotenzial auf 2.326 und darunter 2.283 Punkte freisetzen. In diesem Bereich angelangt, ist mit einer Gegenreaktion zur Oberseite zu rechnen, da an dieser Stelle auch der 200-Tage-Durchschnitt verläuft und für eine temporäre Stabilisierung sorgen dürfte. Auf der Oberseite müssten dagegen die aktuellen Jahreshochs bei 2.541 Punkte überzeugend überwunden werden, damit der Russell 2000 Index die Chance auf einen Folgeanstieg auf 2.784 Punkte und damit sein mittelfristiges Kursziel erhält.

Russell 2000 Index (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit: Die Anzeichen an den Aktienmärkten mehren sich hin zu einem Ausfall der Jahresendrallye, bei dem Russell 2000 Index dürfte unterhalb von 2.393 Punkten eine Korrekturbewegung auf 2.283 Zähler anstehen und würde sich dementsprechend für den Aufbau von kurzzeitigen Short-Positionen nach erfolgtem Trendbruch anbieten. Hierzu könnte dann beispielsweise das mit einem Hebel von 15,0 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN MJ4F94 zum Einsatz kommen und würde eine Renditechance von 80 Prozent bieten. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 2,56 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 2.428 Punkten nicht überschreiten, hieraus würde sich zur Orientierung ein Stopp-Kurs von 1,11 Euro im Schein ergeben. Als Anlagehorizont dürften nur wenige Tage ausreichend sein, dementsprechend wird eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes erforderlich.

Strategie für fallende Kurse WKN: MJ4F94 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,39 - 1,40 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 2.579,1922 Punkte Basiswert: Russell 2000 Index KO-Schwelle: 2.579,1922 Punkte akt. Kurs Basiswert: 2.418,82 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 2,56 Euro Hebel: 15,0 Kurschance: + 80 Prozent Börse Frankfurt

