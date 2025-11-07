DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LANXESS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess von 23 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte passte seine Schätzungen in seinem am Freitag vorliegenden Resümee an das Ergebnis des dritten Quartals an. Die revidierte Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2026 liege vier Prozent unter seiner vorherigen Erwartung, da mit einer schwächeren Entwicklung in den Bereichen Advanced Intermediates und Specialty Additives zu rechnen sei./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 17,07EUR auf Tradegate (07. November 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tristan Lamotte

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18,50

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



