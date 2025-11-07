UBS stuft Aumovio auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe einen Tick besser abgeschnitten, schrieb David Lesne am Freitag. Die Markterwartungen für den operativen Gewinn im Gesamtjahr könnten sich als zu niedrig erweisen./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,02 % und einem Kurs von 38,50EUR auf Tradegate (07. November 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.