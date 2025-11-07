    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES
    UBS stuft KRONES AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe solide abschnitten, schrieb Sven Weier am Freitag. Wichtig sei nun, dass es auftragsseitig wieder besser laufe. Die Krones-Papiere seien daher mit Blick auf 2026 einen Blick wert./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:35 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 123,4EUR auf Tradegate (07. November 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sven Weier
    Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 145
    Kursziel alt: 145
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



