UBS stuft IAG Pence auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 350 Pence auf "Sell" belassen. Der operative Gewinn der Airline-Holding habe die Erwartungen etwas verfehlt, schrieb Jarrod Castle am Freitag. Das dürfte nach dem zuletzt starken Lauf den Kurs belasten./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,59 % und einem Kurs von 4,345EUR auf Tradegate (07. November 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3,5

Kursziel alt: 3,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

