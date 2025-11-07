    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Consolidated Airlines Group AktievorwärtsNachrichten zu International Consolidated Airlines Group
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft IAG Pence auf 'Sell'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 350 Pence auf "Sell" belassen. Der operative Gewinn der Airline-Holding habe die Erwartungen etwas verfehlt, schrieb Jarrod Castle am Freitag. Das dürfte nach dem zuletzt starken Lauf den Kurs belasten./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:29 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,59 % und einem Kurs von 4,345EUR auf Tradegate (07. November 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Jarrod Castle
    Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 3,5
    Kursziel alt: 3,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft IAG Pence auf 'Sell' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 350 Pence auf "Sell" belassen. Der operative Gewinn der Airline-Holding habe die Erwartungen etwas verfehlt, …