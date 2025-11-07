JEFFERIES stuft Daimler Truck auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang in Nordamerika sei solide, schrieb Michael Aspinall am Freitagmorgen. Der Ausblick des Lkw-Herstellers sei unverändert, die Markterwartungen dürften sich jedoch etwas verringern angesichts der Margen in Nordamerika./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 34,40EUR auf Tradegate (07. November 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Aspinall
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
