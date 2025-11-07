    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding
    UBS stuft Daimler Truck auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Hemal Bhundia am Freitag. Entscheidend für die Kursreaktion werde aber wohl die Telefonkonferenz zu den Resulaten sein./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:06 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 34,40EUR auf Tradegate (07. November 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Hemal Bhundia
    Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 41
    Kursziel alt: 41
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,00, was eine Steigerung von +20,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
