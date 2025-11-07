UBS stuft Daimler Truck auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Hemal Bhundia am Freitag. Entscheidend für die Kursreaktion werde aber wohl die Telefonkonferenz zu den Resulaten sein./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 34,40EUR auf Tradegate (07. November 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Hemal Bhundia

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



