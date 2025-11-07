    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStadler Rail AktievorwärtsNachrichten zu Stadler Rail

    KfW IPEX-Bank

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Finanzierung für S-Bahn Rhein-Ruhr

    Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt mittels eines bilateralen
    Kreditvertrags knapp EUR 300 Mio. für die S-Bahn Rhein-Ruhr zur Verfügung.

    Kreditnehmer ist der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der als
    Auftraggeber für die S-Bahn Rhein-Ruhr (Teilnetz D) 36 moderne, elektrisch
    betriebene S-Bahn Triebzüge (EMUs) des Typs FLIRT XL von Stadler Deutschland
    GmbH finanziert. Die VIAS Rail GmbH wird ab Ende 2029 das Netz betreiben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Stadler Rail!
    Long
    17,43€
    Basispreis
    1,57
    Ask
    × 12,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    20,16€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 11,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Wir freuen uns sehr, erneut unseren langjährigen Kunden VRR sowie den
    europäischen Hersteller Stadler unterstützen zu können" sagt Aida Welker,
    Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Mit unserer Finanzierung
    tragen wir zu einem attraktiven Angebot für die Passagiere im Einzugsbereich des
    VRR bei und unterstützen den Umstieg von der Straße auf die Schiene und somit
    die Verkehrswende in den Städten und Kommunen."

    Oliver Wittke, Vorstandssprecher des VRR: "Hochwertige Schienenfahrzeuge gehören
    zu den wichtigsten Qualitätsmerkmalen für unsere Kunden im SPNV. Wir freuen uns,
    dass die Modernisierung des Nahverkehrs mit attraktiven Finanzierungslösungen
    und Konditionen unterstützt und so eine klimafreundliche Mobilität im Sinne
    unserer Fahrgäste gefördert wird."

    Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ist einer der größten Verkehrsverbünde
    Europas und stellt ÖPNV-Leistungen für 7,8 Millionen Einwohner in seinem
    Verkehrsraum zur Verfügung.

    Pressekontakt:

    Antje Schlagenhaufer
    E-Mail: mailto:antje.schlagenhaufer@kfw.de
    Tel.: +49 69 7431-4009
    http://www.kfw-ipex-bank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6153445
    OTS: KfW IPEX-Bank


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KfW IPEX-Bank Finanzierung für S-Bahn Rhein-Ruhr Die KfW IPEX-Bank stellt mittels eines bilateralen Kreditvertrags knapp EUR 300 Mio. für die S-Bahn Rhein-Ruhr zur Verfügung. Kreditnehmer ist der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der als Auftraggeber für die S-Bahn Rhein-Ruhr …