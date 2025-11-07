Finanzierung für S-Bahn Rhein-Ruhr

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank stellt mittels eines bilateralen

Kreditvertrags knapp EUR 300 Mio. für die S-Bahn Rhein-Ruhr zur Verfügung.



Kreditnehmer ist der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der als

Auftraggeber für die S-Bahn Rhein-Ruhr (Teilnetz D) 36 moderne, elektrisch

betriebene S-Bahn Triebzüge (EMUs) des Typs FLIRT XL von Stadler Deutschland

GmbH finanziert. Die VIAS Rail GmbH wird ab Ende 2029 das Netz betreiben.





"Wir freuen uns sehr, erneut unseren langjährigen Kunden VRR sowie deneuropäischen Hersteller Stadler unterstützen zu können" sagt Aida Welker,Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Mit unserer Finanzierungtragen wir zu einem attraktiven Angebot für die Passagiere im Einzugsbereich desVRR bei und unterstützen den Umstieg von der Straße auf die Schiene und somitdie Verkehrswende in den Städten und Kommunen."Oliver Wittke, Vorstandssprecher des VRR: "Hochwertige Schienenfahrzeuge gehörenzu den wichtigsten Qualitätsmerkmalen für unsere Kunden im SPNV. Wir freuen uns,dass die Modernisierung des Nahverkehrs mit attraktiven Finanzierungslösungenund Konditionen unterstützt und so eine klimafreundliche Mobilität im Sinneunserer Fahrgäste gefördert wird."Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ist einer der größten VerkehrsverbündeEuropas und stellt ÖPNV-Leistungen für 7,8 Millionen Einwohner in seinemVerkehrsraum zur Verfügung.Pressekontakt:Antje SchlagenhauferE-Mail: mailto:antje.schlagenhaufer@kfw.deTel.: +49 69 7431-4009http://www.kfw-ipex-bank.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6153445OTS: KfW IPEX-Bank