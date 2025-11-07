DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NATIONAL GRID auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen mit einem Kursziel von 1150 Pence auf "Buy" belassen. James Brand attestierte dem Stromnetzbetreiber in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar "solide Ergebnisse", in deren Folge er seine Schätzungen leicht nach oben anpasste./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,20EUR auf Tradegate (07. November 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: James Brand

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,5

Kursziel alt: 11,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

