    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nordea auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea nach dem Kapitalmarkttag in London mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Die skandinavische Bank habe Finanzziele und strategische Prioritäten bis 2030 dargelegt, schrieb Marlene Eibensteiner in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Zielsetzungen wirkten solide, aber das Jahr 2030 liege noch in weiter Ferne. Die Kosten seien bei Nordea ein viel diskutiertes Thema./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 14,40EUR auf Tradegate (07. November 2025, 11:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Marlene Eibensteiner
    Analysiertes Unternehmen: Nordea
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 16
    Kursziel alt: 16
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    1 im Artikel enthaltener Wert
