AKTIE IM FOKUS 2
Zahlen bewegen Daimler Truck kaum - Lage weiter unsicher
- Daimler Truck Quartalszahlen stützen Aktien nur kurz.
- Aktien schwanken, notieren bei 34,50 Euro, Minus 0,5%.
- Unsichere Lage in Nordamerika belastet Nachfrage stark.
(mit mehr Details)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Quartalszahlen von Daimler Truck haben die markttechnisch angeschlagenen Aktien des Nutzfahrzeugherstellers am Freitag nur kurz gestützt. Die Papiere schwankten im frühen Handel und stiegen bis auf rund 36 Euro, wo sie den Widerstand der abwärts gerichteten 50-Tage-Durchschnittslinie nicht nachhaltig überwinden konnten. Diese beschreibt den mittelfristigen Trend. Die viel beachtete 200-Tage-Linie als Maß für die langfristige Entwicklung wurde bereits Anfang September unterschritten und verläuft bei 38,55 Euro.
Zuletzt notierten die Papiere von Daimler Truck 0,5 Prozent im Minus bei 34,50 Euro und damit über dem zu Handelsbeginn erreichten, bisherigen Tagestief. Der deutsche Leitindex Dax gab in ähnlichem Umfang nach, notiert aber noch knapp über der 200-Tage-Linie.
Daimler Truck musste zwar wegen der Branchenschwäche in seinem wichtigen Markt Nordamerika im dritten Quartal deutlich Federn lassen. Am Markt hieß es jedoch, es sei bereits mit einem schwachen Geschäftsbericht gerechnet worden.
Experte Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan resümierte, der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick beibehalten. Er setzt für die Aktien weiterhin ein Kursziel von 50 Euro an. Damit zählt er zu den optimistischsten Experten am Markt.
Laut Analyst Holger Schmidt von der DZ Bank dürften die hohe Dividendenrendite und das Aktienrückkaufprogramm die Titel von Daimler Truck stützen. Allerdings bleibe die Lage in Nordamerika unter anderem mit Blick auf die Nachfrage unsicher.
Die Zollerhöhungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber vielen Handelspartnern generell haben den Transportmarkt in den USA durcheinandergewirbelt. Spediteure können kaum noch abschätzen, wie hoch das Transportvolumen aus den Häfen des Landes in den kommenden Jahren sein wird und bestellen aus Unsicherheit entsprechend weniger Lkw. Zusätzlich kosten erhöhte Zölle auf Importe von Stahl und Aluminium die Hersteller von Nutzfahrzeugen Geld.
Zudem sei die Frachtrezession ungebrochen, fuhr Schmidt fort und ergänzte: "Das unausgeglichene Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage im Transportsektor in den USA kann nur schwer aufgelöst werden, wenn, dann durch eine Anpassung des Angebots." Das bedeute weniger neue Kapazität, sprich neue Lkw. Insgesamt sieht der Experte das Chance-Risiko-Profil der Daimler-Truck-Aktien derzeit als ausgewogen./la/men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 23.599 auf Ariva Indikation (07. November 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -1,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 27,86 Mrd..
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,4500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -11,97 %/+61,38 % bedeutet.
Liebe Leserinnen und Leser,
der Kurs der Daimler Truck-Aktie hat in den vergangenen Wochen eingebüßt und notiert aktuell bei knapp 38 Euro (Stand: 23. September 2025, ca. 13 Uhr). Seit dem Zwischenhoch von Ende Juli (44 Euro, knapp unter dem Rekordhoch) hat das Papier satte 15 Prozent verloren, seit Jahresbeginn steht hingegen ein kleines Plus auf der Kurstafel.
Für Anleger bleibt die Situation bei der Daimler Truck-Aktie in 2025 kompliziert. Auf der einen Seite belasten die weiterhin eher schwache Nachfrage und auch die US-Zollthematik den DAX-Konzern. Auf der anderen Seite ist der Nutzfahrzeughersteller international sehr gut positioniert und punktet mit einer attraktiven Dividende.
Daimler Truck mit neuer Prognose
Im Rahmen der Q2-Zahlen hat Daimler Truck vor knapp zwei Monaten die Prognose für das Gesamtjahr gekappt. Aufgrund von anhaltenden Unsicherheiten (etwa in den USA) rechnet das Unternehmen für 2025 mit einem EBIT zwischen 3,6 und 4,1 Milliarden Euro – und damit recht deutlich unter dem des Vorjahres.
Auf die Dividende ist aber weiterhin Verlass. Mit 1,90 Euro je Aktie lag die Dividende für 2024 auf demselben Niveau wie für 2023. Ein gewichtiges Argument für Anleger: Beim aktuellen Kurs beträgt die Dividendenrendite für die Daimler Truck-Aktie gut 5 Prozent.
Daimler Truck-Aktie: Nachfrage-Erholung voraus?
Bei der Performance und den kurzfristigen Aussichten für die Daimler Truck-Aktie gibt es zwei Lesarten: Der Nutzfahrzeughersteller hat in 2025 mit einer anhalten Nachfrage-Schwäche zu kämpfen und auch die Unsicherheit durch US-Zölle machen es dem DAX-Unternehmen nicht leichter. Es zeigt sich auch hier, dass eine starke Dividendenrendite nicht alles ist.
Allerdings bleiben die aktuell 5 Prozent Rendite ein Lichtblick für Anleger – erst recht, wenn die Nachfrage wieder zulegt. Und es ist durchaus vorstellbar, dass diese Schwäche spätestens in 2026 überwunden werden kann, wenn die Voraussetzungen stimmen. Die Analysten sind ebenfalls meist positiv gestimmt. Zuletzt hat beispielsweise die RBC Bank das Kursziel von 44 Euro bestätigt.
2 Stunden später gabs kräftige Bauchschmerzen für die Verkäufer.