VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte über rechtliche Fallstricke und sichere Lösungen für Unternehmer (FOTO)

Hamburg (ots) - Betriebsübergang, Überleitungsvertrag und Kündigungsschutz: BeiM&A-Transaktionen lauern für Unternehmer zahlreiche arbeitsrechtlicheHerausforderungen. Gerade die Absicherung der Mitarbeiterbindung gewinnt in deraktuellen Wirtschaftslage immer mehr an Bedeutung. Worauf kommt es für einenrechtssicheren Buyout wirklich an?Unternehmer und Investoren werden im Zuge von Unternehmensübernahmen oft mitkomplexen arbeitsrechtlichen Fragen konfrontiert: Wie werden bestehendeArbeitsverhältnisse rechtssicher übernommen? Was passiert mit laufendenTarifverträgen und Betriebsvereinbarungen? Und wie lässt sich verhindern, dasszentrale Mitarbeiter überraschend abspringen? Gerade während eines Buyouts, wennein Unternehmen oder Unternehmensteil auf einen neuen Inhaber übergeht,entstehen rechtliche Fragen, die weit über den finanziellen und strategischenRahmen einer M&A-Transaktion hinausgehen. Immer wieder zeigen sich dabeiUnsicherheiten im Umgang mit Überleitungsverträgen, der Wahrung vonBesitzständen sowie der haftungs- und kündigungsschutzrechtlichen Absicherungvon Arbeitnehmern. Wer hier keine professionelle arbeitsrechtliche Begleitung anseiner Seite hat, riskiert langwierige Auseinandersetzungen, wirtschaftlicheNachteile und nicht selten unabsehbare Folgekosten. "Eine mangelndearbeitsrechtliche Vorbereitung bei Betriebsübergängen führt zu massiven Risiken,die häufig die gesamte Transaktion gefährden können", warnt Benjamin vonAllwörden, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner der Sozietät VON ALLWÖRDENRechtsanwälte."Das wirksamste Mittel, um die Weichen von Anfang an richtig zu stellen, isteine vorausschauende arbeitsrechtliche Due Diligence und die rechtssichereGestaltung aller Übergangsdokumente", betont Dr. Sebastian von Allwörden,Experte für Gesellschaftsrecht und Notar. Die Erfahrung seiner norddeutschenKanzlei zeigt: Gerade die scheinbar formalen Details entscheiden oft über denErfolg einer Übernahme - ebenso über die Motivation und Bindung der Mitarbeiter.Dank ihrer Spezialisierung auf Mittelstandsmandate begleiten VON ALLWÖRDENRechtsanwälte Unternehmen und Investoren in allen Phasen einer Transaktion: vomersten Prüfen der arbeitsrechtlichen Ausgangslage über die Gestaltung undAbsicherung von Überleitungsverträgen bis hin zu detailliertenInformationsschreiben und individuellen Maßnahmen zum Mitarbeiterschutz.Was passiert arbeitsrechtlich bei einem Buyout? Die HerausforderungBetriebsübergangIn der Praxis läuft ein Buyout meist als klassischer Betriebsübergang ab: Einbestehendes Unternehmen oder ein Betriebsteil wird im Wege eines Rechtsgeschäfts