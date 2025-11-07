Arbeitsrecht bei Buyouts
VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte über rechtliche Fallstricke und sichere Lösungen für Unternehmer (FOTO)
Hamburg (ots) - Betriebsübergang, Überleitungsvertrag und Kündigungsschutz: Bei
M&A-Transaktionen lauern für Unternehmer zahlreiche arbeitsrechtliche
Herausforderungen. Gerade die Absicherung der Mitarbeiterbindung gewinnt in der
aktuellen Wirtschaftslage immer mehr an Bedeutung. Worauf kommt es für einen
rechtssicheren Buyout wirklich an?
Unternehmer und Investoren werden im Zuge von Unternehmensübernahmen oft mit
komplexen arbeitsrechtlichen Fragen konfrontiert: Wie werden bestehende
Arbeitsverhältnisse rechtssicher übernommen? Was passiert mit laufenden
Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen? Und wie lässt sich verhindern, dass
zentrale Mitarbeiter überraschend abspringen? Gerade während eines Buyouts, wenn
ein Unternehmen oder Unternehmensteil auf einen neuen Inhaber übergeht,
entstehen rechtliche Fragen, die weit über den finanziellen und strategischen
Rahmen einer M&A-Transaktion hinausgehen. Immer wieder zeigen sich dabei
Unsicherheiten im Umgang mit Überleitungsverträgen, der Wahrung von
Besitzständen sowie der haftungs- und kündigungsschutzrechtlichen Absicherung
von Arbeitnehmern. Wer hier keine professionelle arbeitsrechtliche Begleitung an
seiner Seite hat, riskiert langwierige Auseinandersetzungen, wirtschaftliche
Nachteile und nicht selten unabsehbare Folgekosten. "Eine mangelnde
arbeitsrechtliche Vorbereitung bei Betriebsübergängen führt zu massiven Risiken,
die häufig die gesamte Transaktion gefährden können", warnt Benjamin von
Allwörden, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner der Sozietät VON ALLWÖRDEN
Rechtsanwälte.
"Das wirksamste Mittel, um die Weichen von Anfang an richtig zu stellen, ist
eine vorausschauende arbeitsrechtliche Due Diligence und die rechtssichere
Gestaltung aller Übergangsdokumente", betont Dr. Sebastian von Allwörden,
Experte für Gesellschaftsrecht und Notar. Die Erfahrung seiner norddeutschen
Kanzlei zeigt: Gerade die scheinbar formalen Details entscheiden oft über den
Erfolg einer Übernahme - ebenso über die Motivation und Bindung der Mitarbeiter.
Dank ihrer Spezialisierung auf Mittelstandsmandate begleiten VON ALLWÖRDEN
Rechtsanwälte Unternehmen und Investoren in allen Phasen einer Transaktion: vom
ersten Prüfen der arbeitsrechtlichen Ausgangslage über die Gestaltung und
Absicherung von Überleitungsverträgen bis hin zu detaillierten
Informationsschreiben und individuellen Maßnahmen zum Mitarbeiterschutz.
Was passiert arbeitsrechtlich bei einem Buyout? Die Herausforderung
Betriebsübergang
In der Praxis läuft ein Buyout meist als klassischer Betriebsübergang ab: Ein
bestehendes Unternehmen oder ein Betriebsteil wird im Wege eines Rechtsgeschäfts
M&A-Transaktionen lauern für Unternehmer zahlreiche arbeitsrechtliche
Herausforderungen. Gerade die Absicherung der Mitarbeiterbindung gewinnt in der
aktuellen Wirtschaftslage immer mehr an Bedeutung. Worauf kommt es für einen
rechtssicheren Buyout wirklich an?
Unternehmer und Investoren werden im Zuge von Unternehmensübernahmen oft mit
komplexen arbeitsrechtlichen Fragen konfrontiert: Wie werden bestehende
Arbeitsverhältnisse rechtssicher übernommen? Was passiert mit laufenden
Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen? Und wie lässt sich verhindern, dass
zentrale Mitarbeiter überraschend abspringen? Gerade während eines Buyouts, wenn
ein Unternehmen oder Unternehmensteil auf einen neuen Inhaber übergeht,
entstehen rechtliche Fragen, die weit über den finanziellen und strategischen
Rahmen einer M&A-Transaktion hinausgehen. Immer wieder zeigen sich dabei
Unsicherheiten im Umgang mit Überleitungsverträgen, der Wahrung von
Besitzständen sowie der haftungs- und kündigungsschutzrechtlichen Absicherung
von Arbeitnehmern. Wer hier keine professionelle arbeitsrechtliche Begleitung an
seiner Seite hat, riskiert langwierige Auseinandersetzungen, wirtschaftliche
Nachteile und nicht selten unabsehbare Folgekosten. "Eine mangelnde
arbeitsrechtliche Vorbereitung bei Betriebsübergängen führt zu massiven Risiken,
die häufig die gesamte Transaktion gefährden können", warnt Benjamin von
Allwörden, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner der Sozietät VON ALLWÖRDEN
Rechtsanwälte.
"Das wirksamste Mittel, um die Weichen von Anfang an richtig zu stellen, ist
eine vorausschauende arbeitsrechtliche Due Diligence und die rechtssichere
Gestaltung aller Übergangsdokumente", betont Dr. Sebastian von Allwörden,
Experte für Gesellschaftsrecht und Notar. Die Erfahrung seiner norddeutschen
Kanzlei zeigt: Gerade die scheinbar formalen Details entscheiden oft über den
Erfolg einer Übernahme - ebenso über die Motivation und Bindung der Mitarbeiter.
Dank ihrer Spezialisierung auf Mittelstandsmandate begleiten VON ALLWÖRDEN
Rechtsanwälte Unternehmen und Investoren in allen Phasen einer Transaktion: vom
ersten Prüfen der arbeitsrechtlichen Ausgangslage über die Gestaltung und
Absicherung von Überleitungsverträgen bis hin zu detaillierten
Informationsschreiben und individuellen Maßnahmen zum Mitarbeiterschutz.
Was passiert arbeitsrechtlich bei einem Buyout? Die Herausforderung
Betriebsübergang
In der Praxis läuft ein Buyout meist als klassischer Betriebsübergang ab: Ein
bestehendes Unternehmen oder ein Betriebsteil wird im Wege eines Rechtsgeschäfts
Autor folgen