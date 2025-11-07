    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Arbeitsrecht bei Buyouts

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte über rechtliche Fallstricke und sichere Lösungen für Unternehmer (FOTO)

    Hamburg (ots) - Betriebsübergang, Überleitungsvertrag und Kündigungsschutz: Bei
    M&A-Transaktionen lauern für Unternehmer zahlreiche arbeitsrechtliche
    Herausforderungen. Gerade die Absicherung der Mitarbeiterbindung gewinnt in der
    aktuellen Wirtschaftslage immer mehr an Bedeutung. Worauf kommt es für einen
    rechtssicheren Buyout wirklich an?

    Unternehmer und Investoren werden im Zuge von Unternehmensübernahmen oft mit
    komplexen arbeitsrechtlichen Fragen konfrontiert: Wie werden bestehende
    Arbeitsverhältnisse rechtssicher übernommen? Was passiert mit laufenden
    Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen? Und wie lässt sich verhindern, dass
    zentrale Mitarbeiter überraschend abspringen? Gerade während eines Buyouts, wenn
    ein Unternehmen oder Unternehmensteil auf einen neuen Inhaber übergeht,
    entstehen rechtliche Fragen, die weit über den finanziellen und strategischen
    Rahmen einer M&A-Transaktion hinausgehen. Immer wieder zeigen sich dabei
    Unsicherheiten im Umgang mit Überleitungsverträgen, der Wahrung von
    Besitzständen sowie der haftungs- und kündigungsschutzrechtlichen Absicherung
    von Arbeitnehmern. Wer hier keine professionelle arbeitsrechtliche Begleitung an
    seiner Seite hat, riskiert langwierige Auseinandersetzungen, wirtschaftliche
    Nachteile und nicht selten unabsehbare Folgekosten. "Eine mangelnde
    arbeitsrechtliche Vorbereitung bei Betriebsübergängen führt zu massiven Risiken,
    die häufig die gesamte Transaktion gefährden können", warnt Benjamin von
    Allwörden, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner der Sozietät VON ALLWÖRDEN
    Rechtsanwälte.

    "Das wirksamste Mittel, um die Weichen von Anfang an richtig zu stellen, ist
    eine vorausschauende arbeitsrechtliche Due Diligence und die rechtssichere
    Gestaltung aller Übergangsdokumente", betont Dr. Sebastian von Allwörden,
    Experte für Gesellschaftsrecht und Notar. Die Erfahrung seiner norddeutschen
    Kanzlei zeigt: Gerade die scheinbar formalen Details entscheiden oft über den
    Erfolg einer Übernahme - ebenso über die Motivation und Bindung der Mitarbeiter.
    Dank ihrer Spezialisierung auf Mittelstandsmandate begleiten VON ALLWÖRDEN
    Rechtsanwälte Unternehmen und Investoren in allen Phasen einer Transaktion: vom
    ersten Prüfen der arbeitsrechtlichen Ausgangslage über die Gestaltung und
    Absicherung von Überleitungsverträgen bis hin zu detaillierten
    Informationsschreiben und individuellen Maßnahmen zum Mitarbeiterschutz.

    Was passiert arbeitsrechtlich bei einem Buyout? Die Herausforderung
    Betriebsübergang

    In der Praxis läuft ein Buyout meist als klassischer Betriebsübergang ab: Ein
    bestehendes Unternehmen oder ein Betriebsteil wird im Wege eines Rechtsgeschäfts
    Seite 1 von 4 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Arbeitsrecht bei Buyouts VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte über rechtliche Fallstricke und sichere Lösungen für Unternehmer (FOTO) Betriebsübergang, Überleitungsvertrag und Kündigungsschutz: Bei M&A-Transaktionen lauern für Unternehmer zahlreiche arbeitsrechtliche Herausforderungen. Gerade die Absicherung der Mitarbeiterbindung gewinnt in der aktuellen Wirtschaftslage immer …