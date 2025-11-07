    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 07.11.25

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 07.11.25
    Foto: Wang Ying - picture alliance / Xinhua News Agency

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 07.11.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Dow Jones Industrial Average Excess Return (-0,05 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (-0,60 %), Delivery Hero (-6,08 %), NASDAQ 100 (-0,11 %), ASML Holding NV,Nvidia Corporation (-0,52 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Dow Jones Industrial Average Excess Return VH6K8A Long 119,93 294,88 Tsd.
    DAX Performance DU3E6P Long 132,59 100,48 Tsd.
    XPeng Inc HT6NP1 Long 4,00 91,95 Tsd.
    Silber NB39RC Long 25,44 66,40 Tsd.
    DAX Performance DY759K Long 63,79 62,55 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    NASDAQ 100 PC2H6S Long 8,75 148,50 Tsd.
    Volkswagen AG Vz DQ60FF Long 5,51 96,36 Tsd.
    Münchener Rück AG PG46L0 Long 4,15 51,68 Tsd.
    Mercedes-Benz Group PL8HB8 Long 3,32 48,30 Tsd.
    Alphabet Inc C SY693V Long 2,58 48,15 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Select Buy and Build IX - Italy
    Sonstige
    		A4AQA9 1,93 Mio.
    Delivery Hero
    Cap
    		VK7AS0 194,14 Tsd.
    DAX Performance
    Classic
    		DY2AH1 108,82 Tsd.
    ASML Holding NV,Nvidia Corporation
    Sonstige
    		A2U3H5 97,44 Tsd.
    ASML Holding NV,Nvidia Corporation
    Sonstige
    		A2U3H5 97,44 Tsd.



