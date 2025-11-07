Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 07.11.25
Foto: Wang Ying - picture alliance / Xinhua News Agency
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 07.11.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Dow Jones Industrial Average Excess Return (-0,05 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (-0,60 %), Delivery Hero (-6,08 %), NASDAQ 100 (-0,11 %), ASML Holding NV,Nvidia Corporation (-0,52 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Dow Jones Industrial Average Excess Return
|VH6K8A
|Long
|119,93
|294,88 Tsd.
|DAX Performance
|DU3E6P
|Long
|132,59
|100,48 Tsd.
|XPeng Inc
|HT6NP1
|Long
|4,00
|91,95 Tsd.
|Silber
|NB39RC
|Long
|25,44
|66,40 Tsd.
|DAX Performance
|DY759K
|Long
|63,79
|62,55 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|NASDAQ 100
|PC2H6S
|Long
|8,75
|148,50 Tsd.
|Volkswagen AG Vz
|DQ60FF
|Long
|5,51
|96,36 Tsd.
|Münchener Rück AG
|PG46L0
|Long
|4,15
|51,68 Tsd.
|Mercedes-Benz Group
|PL8HB8
|Long
|3,32
|48,30 Tsd.
|Alphabet Inc C
|SY693V
|Long
|2,58
|48,15 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Select Buy and Build IX - Italy
|
Sonstige
|A4AQA9
|1,93 Mio.
|Delivery Hero
|
Cap
|VK7AS0
|194,14 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|DY2AH1
|108,82 Tsd.
|ASML Holding NV,Nvidia Corporation
|
Sonstige
|A2U3H5
|97,44 Tsd.
