MLP Aktie verliert deutlich an Wert - -9,94 % - 07.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die MLP Aktie. Mit einer Performance von -9,94 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,38 %, geht es heute bei der MLP Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

MLP ist ein führender Finanzdienstleister in Deutschland, spezialisiert auf die Beratung von Akademikern und gehobenen Privatkunden. Mit einem breiten Angebot in Finanzplanung, Altersvorsorge und Vermögensmanagement steht MLP im Wettbewerb mit DVAG und Swiss Life Select. Das Unternehmen punktet mit individueller Beratung und einem starken Beraternetzwerk.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei MLP, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -15,46 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die MLP Aktie damit um -4,62 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,13 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in MLP eine positive Entwicklung von +14,88 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,55 % geändert.

MLP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,62 % 1 Monat -5,13 % 3 Monate -15,46 % 1 Jahr +20,19 %

Informationen zur MLP Aktie

Es gibt 109 Mio. MLP Aktien. Damit ist das Unternehmen 697,56 Mio.EUR wert.

Der Finanzdienstleister MLP hat seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte bei 90 bis 100 Millionen Euro liegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Freitag mit. Bislang hatte MLP jeweils …

MLP Group revises its 2025 EBIT forecast amid strategic shifts in wealth management and real estate. With a promising Q3 performance, MLP braces for potential impacts from its new business focus.

MLP SE korrigiert seine EBIT-Prognose für 2025 nach unten, da sich die Erwartungen im Vermögensmanagement und Immobiliengeschäft ändern. Trotz Herausforderungen bleibt das Unternehmen optimistisch.

