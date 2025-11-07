Exportzuwächse kein Zeichen der Wende
Berlin (ots) - "Es ist noch zu früh, um von einer Kehrtwende bei den
Exportzahlen zu sprechen. Die Stimmung und Auftragslage im Außenhandel bleiben
angespannt. Dies zeigt sich insbesondere in den Erwartungen an die künftige
Geschäftsentwicklung. Unsere strukturellen Probleme am Standort bleiben
bestehen. Die Bundesregierung hat zwar erste Maßnahmen auf den Weg gebracht -
doch bislang kommt davon zu wenig in den Unternehmen an. Wir brauchen weniger
Bürokratie, niedrigere Steuern, sichere Energieversorgung und echte Entlastungen
für Unternehmen und Bürger. Andernfalls wird 2026 nicht nur ein Jahr des
weiteren Jobabbaus, sondern auch der Standortabwanderung", fordert Dr. Dirk
Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen
(BGA), anlässlich der aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zum
deutschen Export.
Jandura weiter: "Was wir derzeit sehen, sind Sondereffekte. Die Einigung im
Zollstreit zwischen der EU und den USA hat ein gewisses Maß an Verlässlichkeit
geschaffen. Dies führte zu Nachholeffekten bei unserem größten Auslandsmarkt.
Letztlich hat sich jedoch vor allem der Außenhandel mit den EU-Staaten erneut
als tragende Säule erwiesen."
"Die neuesten Untersuchungen belegen es: Jedes dritte Unternehmen plant, 2026
Stellen abzubauen. Wir stehen an einem Punkt, an dem die wirtschaftspolitischen
Rahmenbedingungen in Deutschland Unternehmen systematisch ausbremsen. 36 Prozent
der Betriebe wollen Jobs streichen, nur 18 Prozent planen Neueinstellungen. Noch
gravierender ist jedoch der Verlust an Zuversicht: Viele Unternehmen glauben
nicht mehr an Wachstum, ein Drittel will sogar weniger investieren als im
ohnehin schwachen Jahr 2025. Damit ist klar: Wir stecken mitten in einer
Investitionsflaute - und unser Standort verspielt seine Zukunft", so Jandura
abschließend.
Laut Statistischem Bundesamt sind die deutschen Exporte im September 2025
gegenüber August 2025 kalender- und saisonbereinigt um 1,4 Prozent gestiegen,
die Importe um 3,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024
nahmen die Exporte um 2,0 Prozent und die Importe um 4,8 Prozent zu.
7. November 2025
7. November 2025
