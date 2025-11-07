Exportzuwächse kein Zeichen der Wende

Berlin (ots) - "Es ist noch zu früh, um von einer Kehrtwende bei den

Exportzahlen zu sprechen. Die Stimmung und Auftragslage im Außenhandel bleiben

angespannt. Dies zeigt sich insbesondere in den Erwartungen an die künftige

Geschäftsentwicklung. Unsere strukturellen Probleme am Standort bleiben

bestehen. Die Bundesregierung hat zwar erste Maßnahmen auf den Weg gebracht -

doch bislang kommt davon zu wenig in den Unternehmen an. Wir brauchen weniger

Bürokratie, niedrigere Steuern, sichere Energieversorgung und echte Entlastungen

für Unternehmen und Bürger. Andernfalls wird 2026 nicht nur ein Jahr des

weiteren Jobabbaus, sondern auch der Standortabwanderung", fordert Dr. Dirk

Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen

(BGA), anlässlich der aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zum

deutschen Export.



Jandura weiter: "Was wir derzeit sehen, sind Sondereffekte. Die Einigung im

Zollstreit zwischen der EU und den USA hat ein gewisses Maß an Verlässlichkeit

geschaffen. Dies führte zu Nachholeffekten bei unserem größten Auslandsmarkt.

Letztlich hat sich jedoch vor allem der Außenhandel mit den EU-Staaten erneut

als tragende Säule erwiesen."





"Die neuesten Untersuchungen belegen es: Jedes dritte Unternehmen plant, 2026

Stellen abzubauen. Wir stehen an einem Punkt, an dem die wirtschaftspolitischen

Rahmenbedingungen in Deutschland Unternehmen systematisch ausbremsen. 36 Prozent

der Betriebe wollen Jobs streichen, nur 18 Prozent planen Neueinstellungen. Noch

gravierender ist jedoch der Verlust an Zuversicht: Viele Unternehmen glauben

nicht mehr an Wachstum, ein Drittel will sogar weniger investieren als im

ohnehin schwachen Jahr 2025. Damit ist klar: Wir stecken mitten in einer

Investitionsflaute - und unser Standort verspielt seine Zukunft", so Jandura

abschließend.



Laut Statistischem Bundesamt sind die deutschen Exporte im September 2025

gegenüber August 2025 kalender- und saisonbereinigt um 1,4 Prozent gestiegen,

die Importe um 3,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024

nahmen die Exporte um 2,0 Prozent und die Importe um 4,8 Prozent zu.



7. November 2025



