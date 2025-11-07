    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Exportzuwächse kein Zeichen der Wende

    Berlin (ots) - "Es ist noch zu früh, um von einer Kehrtwende bei den
    Exportzahlen zu sprechen. Die Stimmung und Auftragslage im Außenhandel bleiben
    angespannt. Dies zeigt sich insbesondere in den Erwartungen an die künftige
    Geschäftsentwicklung. Unsere strukturellen Probleme am Standort bleiben
    bestehen. Die Bundesregierung hat zwar erste Maßnahmen auf den Weg gebracht -
    doch bislang kommt davon zu wenig in den Unternehmen an. Wir brauchen weniger
    Bürokratie, niedrigere Steuern, sichere Energieversorgung und echte Entlastungen
    für Unternehmen und Bürger. Andernfalls wird 2026 nicht nur ein Jahr des
    weiteren Jobabbaus, sondern auch der Standortabwanderung", fordert Dr. Dirk
    Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen
    (BGA), anlässlich der aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zum
    deutschen Export.

    Jandura weiter: "Was wir derzeit sehen, sind Sondereffekte. Die Einigung im
    Zollstreit zwischen der EU und den USA hat ein gewisses Maß an Verlässlichkeit
    geschaffen. Dies führte zu Nachholeffekten bei unserem größten Auslandsmarkt.
    Letztlich hat sich jedoch vor allem der Außenhandel mit den EU-Staaten erneut
    als tragende Säule erwiesen."

    "Die neuesten Untersuchungen belegen es: Jedes dritte Unternehmen plant, 2026
    Stellen abzubauen. Wir stehen an einem Punkt, an dem die wirtschaftspolitischen
    Rahmenbedingungen in Deutschland Unternehmen systematisch ausbremsen. 36 Prozent
    der Betriebe wollen Jobs streichen, nur 18 Prozent planen Neueinstellungen. Noch
    gravierender ist jedoch der Verlust an Zuversicht: Viele Unternehmen glauben
    nicht mehr an Wachstum, ein Drittel will sogar weniger investieren als im
    ohnehin schwachen Jahr 2025. Damit ist klar: Wir stecken mitten in einer
    Investitionsflaute - und unser Standort verspielt seine Zukunft", so Jandura
    abschließend.

    Laut Statistischem Bundesamt sind die deutschen Exporte im September 2025
    gegenüber August 2025 kalender- und saisonbereinigt um 1,4 Prozent gestiegen,
    die Importe um 3,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024
    nahmen die Exporte um 2,0 Prozent und die Importe um 4,8 Prozent zu.

    7. November 2025

